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Альдосиви
0:0
Второй тайм: 75'
Дефенса и Хустисия
0'
16' Желтая карточка
Emiliano Amor
37' Желтая карточка
Ciro Rius
40' Желтая карточка
Руис Алан
59' Желтая карточка
Alexander Barboza
63' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
63' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
75'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Дардо Федерико Милоч получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
60'
Альдосиви делает замену. Матиас Пизано уходит с поля, а Franco Perez выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Сиру Риус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Emiliano Amor получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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