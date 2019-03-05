0:0
Второй тайм: 75'
16' Желтая карточкаEmiliano Amor
37' Желтая карточкаCiro Rius
40' Желтая карточкаРуис Алан
59' Желтая карточкаAlexander Barboza
63' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
63' Желтая карточкаDardo Federico Miloc
Второй тайм
63'
Дардо Федерико Милоч получил желтую карточку от судьи
63'
Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
60'
Альдосиви делает замену. Матиас Пизано уходит с поля, а Franco Perez выходит на его замену.
59'
Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
37'
Сиру Риус получил желтую карточку от судьи
16'
Emiliano Amor получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Испания: Примера
Товарищеские матчи. Сборные: Женщины
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига. Север
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Ирландия: Кубок лиги
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Колумбия: Примера А Апертура
Кубок Альгавре (жен): Женщины (Группа A)
Кубок Альгавре (жен): Женщины (Группа B)
Кубок Альгавре (жен): Женщины (Группа C)
Кубок Альгавре (жен): Женщины (Группа D)
Лига чемпионов АФК (Группа A)
Лига чемпионов АФК (Группа B)
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Франция: Лига 2
Швеция: Кубок (Группа 4)
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Эквадор: Серия A
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить