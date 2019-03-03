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Расинг Авельянеда
1:0
Второй тайм: 59'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
26' Желтая карточка
Fernando Evangelista
1:0
37' Гол
Nery Dominguez
59'
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Второй тайм
55'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Franco Sivetti уходит с поля, а Nahuel Estevez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Nery Dominguez бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Fernando Evangelista получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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