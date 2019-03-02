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Сан-Мартин Тукуман
1:2
Второй тайм: 70'
Ланус
0'
27' Желтая карточка
Ariel Garcia
0:1
29' Гол
Санд Хосе
47' Желтая карточка
Adrian Arregui
1:1
52' Гол
Lucas Acevedo
52' Желтая карточка
Факундо Киньон
1:2
54' Гол
Акоста Лаутаро
62' Желтая карточка
Rodrigo Gomez III
70'
Второй тайм
63'
Сан-Мартин Тукуман делает замену. Тино Коста уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Rodrigo Gomez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Акоста Лаутаро бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Lucas Acevedo бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Сан-Мартин Тукуман делает замену. Коста Рамиро уходит с поля, а Гонсало Родригес выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Jose Sand бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Ariel Garcia получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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