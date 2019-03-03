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Ривер Плейт
3:1
Второй тайм: 63'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
4' Гол
Мартинес Лукас II
2:0
24' Гол
Суарес Матиас
2:1
33' Гол
Alexis Rodrigues
3:1
36' Гол
Cristian Ferreira
63'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ривер Плейт делает замену. Robert Rojas уходит с поля, а Понцио Леонардо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Cristian Ferreira бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Alexis Rodrigues бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Lucas Martinez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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