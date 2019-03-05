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Велес Сарсфилд
1:2
Второй тайм: 81'
Тигре
0'
21' Желтая карточка
Sebastian Prediger II
1:0
42' Гол
Абрам Луис
1:1
51' Гол
Гонсалес Федерико
71' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
1:2
78' Гол
Гонсалес Федерико
81'
Второй тайм
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Гонсалес Федерико бьет в цель!
74'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Alvaro Barreal выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Хианетти Лаутаро получил желтую карточку от судьи
70'
Велес Сарсфилд делает замену. Leandro Miguel Fernandez уходит с поля, а Thiago Almada выходит на его замену.
70'
Тигре делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Диего Моралес выходит на его замену.
65'
Тигре делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Кавальяро Хуан выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Гонсалес Федерико бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Абрам Луис бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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