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Росарио Сентраль
0:0
Второй тайм: 59'
Бельграно
0'
40' Желтая карточка
Juan Leandro Quiroga
47' Желтая карточка
Joaquin Novillo
59'
Второй тайм
Желтая карточка
47'
Joaquin Novillo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Хуан Леандро Куирога получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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