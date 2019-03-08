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Стадион:
Утрехт
0:0
Второй тайм: 68'
Гронинген
0'
53' Желтая карточка
Хабот Юлиан
68'
Второй тайм
68'
Хорошую попытку сделал Бель-Хассани Иллиас. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Удар от ворот произведет Утрехт
67'
Зеефейк Дейовайзио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Ван де Стрек Сандер ошибается в защите.
67'
Брюнс Томас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Гронинген
65'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
65'
Николя Гавори мяч отрикошетил от ворот
65'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Керк Гирано из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Удар от ворот произведет Гронинген
64'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
64'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
62'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген в офсайде
Фол, нарушение
62'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт играет слишком грубо. Мемишевич Самир оказался на газоне.
Офсайд
61'
Крамер Михил из команды Утрехт в офсайде
61'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Матч возобновлен
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Утрехт контролирует мяч.
57'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
57'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
56'
Гронинген контролирует мяч.
56'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Махи Мимаун из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
55'
Крамер Михил из команды Утрехт делает пас партнеру.
54'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
54'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
54'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
53'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Хабот Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
52'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
51'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
50'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
49'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хандверкер Тим
47'
Удар от ворот произведет Утрехт
47'
ШАНС! Брюнс Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Офсайд
46'
Крамер Михил из команды Утрехт в офсайде
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
48'
Ван Оверем Йорис не смог попасть в створ ударом издали
48'
Удар от ворот произведет Гронинген
47'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
47'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
47'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
Угловой
47'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
47'
Базур Рихедли мяч отрикошетил от ворот
46'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Летсерт Тимо ошибается в защите.
44'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Гронинген
43'
ШАНС! Ван де Стрек Сандер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Крамер Михил из команды Утрехт делает пас партнеру.
43'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
42'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
41'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
39'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
38'
Хорошую попытку сделал Керк Гирано. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Густафссон Симон делает длинную передачу вперед
37'
Сирхейс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
36'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
34'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
33'
Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
Фол, нарушение
32'
Керк Гирано из команды Утрехт играет слишком грубо. Хандверкер Тим оказался на газоне.
32'
Рейс Людовит из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
31'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Густафссон Симон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Керк Гирано из команды Утрехт делает неудачный навес.
29'
Удар от ворот произведет Утрехт
29'
Шанс! Брюнс Томас из команды Гронинген пробил головой, но мимо
29'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
29'
Брюнс Томас нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
29'
Брюнс Томас из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
28'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
27'
Бель-Хассани Иллиас мяч отрикошетил от ворот
27'
Базур Рихедли ошибается в защите.
26'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Удар от ворот произведет Гронинген
25'
ШАНС! Клейбер Шон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
24'
Сирхейс Кай мяч отрикошетил от ворот
24'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
23'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
21'
Удар от ворот произведет Утрехт
21'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает неудачный навес.
21'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Удар от ворот произведет Гронинген
20'
Шанс! Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт пробил головой, но мимо
20'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
19'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
18'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Рейс Людовит наказан за толчок Ван де Стрек Сандер
17'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
16'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
15'
Мемишевич Самир возвращается на поле.
15'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Мемишевич Самир получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
13'
Мемишевич Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Те Вирик Мик наказан за толчок Крамер Михил
11'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
11'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Гронинген
11'
Шанс! Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт пробил головой, но мимо
11'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
11'
Крамер Михил из команды Утрехт делает пас партнеру.
Угловой
10'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
10'
Николя Гавори из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
10'
Крамер Михил из команды Утрехт в офсайде
9'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
8'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Крамер Михил наказан за толчок Мемишевич Самир
7'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сирхейс Кай из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
7'
Крамер Михил из команды Утрехт в офсайде
7'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Гронинген контролирует мяч.
5'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Шанс! Сирхейс Кай из команды Гронинген пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
3'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
1'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Утрехт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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