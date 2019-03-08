Стадион: Галгенваард
53' Желтая карточкаХабот Юлиан
Второй тайм
68'
Хорошую попытку сделал Бель-Хассани Иллиас. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
67'
Зеефейк Дейовайзио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Ван де Стрек Сандер ошибается в защите.
67'
Брюнс Томас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Николя Гавори мяч отрикошетил от ворот
65'
64'
Керк Гирано из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
64'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
64'
62'
62'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген в офсайде
62'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт играет слишком грубо. Мемишевич Самир оказался на газоне.
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
60'
Матч возобновлен
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
58'
Утрехт контролирует мяч.
57'
57'
57'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
56'
Гронинген контролирует мяч.
56'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Махи Мимаун из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
55'
54'
54'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
54'
53'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Хабот Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
53'
Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
52'
51'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
51'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
50'
50'
49'
49'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хандверкер Тим
47'
47'
ШАНС! Брюнс Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
48'
Ван Оверем Йорис не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
47'
47'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
47'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
47'
Базур Рихедли мяч отрикошетил от ворот
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
46'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Ван де Стрек Сандер наказан за толчок Бель-Хассани Иллиас
44'
44'
44'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Летсерт Тимо ошибается в защите.
44'
43'
43'
ШАНС! Ван де Стрек Сандер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
43'
43'
Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
42'
42'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
39'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
38'
Хорошую попытку сделал Керк Гирано. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Густафссон Симон делает длинную передачу вперед
37'
Сирхейс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
35'
35'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
33'
Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
32'
Керк Гирано из команды Утрехт играет слишком грубо. Хандверкер Тим оказался на газоне.
32'
Рейс Людовит из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
31'
31'
31'
Густафссон Симон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Керк Гирано из команды Утрехт делает неудачный навес.
29'
29'
Шанс! Брюнс Томас из команды Гронинген пробил головой, но мимо
29'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
29'
Брюнс Томас нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
29'
Брюнс Томас из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
28'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
27'
Бель-Хассани Иллиас мяч отрикошетил от ворот
27'
Базур Рихедли ошибается в защите.
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
25'
ШАНС! Клейбер Шон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
24'
Сирхейс Кай мяч отрикошетил от ворот
24'
23'
22'
22'
21'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
21'
21'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает неудачный навес.
21'
21'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Шанс! Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт пробил головой, но мимо
20'
19'
19'
18'
18'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Рейс Людовит наказан за толчок Ван де Стрек Сандер
17'
17'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
15'
Мемишевич Самир возвращается на поле.
15'
14'
Матч возобновлен
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Мемишевич Самир получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
13'
Мемишевич Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
12'
12'
11'
Те Вирик Мик наказан за толчок Крамер Михил
11'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
11'
11'
11'
Шанс! Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт пробил головой, но мимо
11'
11'
10'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
10'
Николя Гавори из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
9'
8'
8'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
8'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Крамер Михил наказан за толчок Мемишевич Самир
7'
7'
Сирхейс Кай из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Гронинген контролирует мяч.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
4'
Шанс! Сирхейс Кай из команды Гронинген пробил головой, но мимо
4'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
3'
Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
3'
3'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
1'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Утрехт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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