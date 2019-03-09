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Стадион:
Середь
3:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
0:1
54' Гол
Грендель Эрик
54' Желтая карточка
Баэс Альдо
66' Желтая карточка
Lucas Lovat
1:1
69' Гол
Сус Мартин
74' Желтая карточка
Alex Ivan
75' Желтая карточка
Шпехар Дино
2:1
79' Гол
Гучко Томаш
80' Желтая карточка
Гучко Томаш
88' Желтая карточка
Грендель Эрик
3:1
90' Гол в свои ворота
Чонка Матуш
90' Желтая карточка
Чонка Матуш
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Чонка Матуш получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Чонка Матуш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
88'
Грендель Эрик получил желтую карточку от судьи
81'
Спартак Трнава делает замену. Томаш Кошут уходит с поля, а Пекар Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Гучко Томаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Гучко Томаш бьет в цель!
78'
Середь делает замену. Adam Morong уходит с поля, а Martin Meciar выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Шпехар Дино получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Alex Ivan получил желтую карточку от судьи
73'
Спартак Трнава делает замену. Аширу Мусефиу уходит с поля, а Rafael Tavares выходит на его замену.
71'
Середь делает замену. Лачны Милош уходит с поля, а Кузма Марек выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Сус Мартин бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Lucas Lovat получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Баэс Альдо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Грендель Эрик бьет в цель!
46'
Середь делает замену. Tidiane Djibi Ba уходит с поля, а Шпехар Дино выходит на его замену.
46'
Спартак Трнава делает замену. Маркоски Кире уходит с поля, а Lucas Lovat выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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