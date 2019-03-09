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Стадион:
Злате Моравце
1:2
Конец матча
ДАК
0'
22' Желтая карточка
Вида Кристофер
31' Желтая карточка
Карол Карлин
1:0
43' Гол
Дубек Томаш
1:1
56' Пенальти
Дэвис Эрик
1:2
69' Гол
Marko Divkovic
71' Желтая карточка
Jakub Brasen
76' Желтая карточка
Kristian Kostrna
81' Желтая карточка
Martin Bednar II
88' Желтая карточка
Noe Achille Kwin Amban
90' Желтая карточка
Дуга Денис
90' Желтая карточка
Дубек Томаш
90' Желтая карточка
Чмелик Лукаш
90' Желтая карточка
Чоглей Петер
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Чоглей Петер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Чмелик Лукаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Дубек Томаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Дуга Денис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ДАК делает замену. Третьяков Максим уходит с поля, а Чмелик Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Noe Achille Kwin Amban получил желтую карточку от судьи
84'
Злате Моравце делает замену. Якуб Брасен уходит с поля, а Vladimir Tkac выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Martin Bednar получил желтую карточку от судьи
79'
ДАК делает замену. Marko Divkovic уходит с поля, а Martin Bednar выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Kristian Kostrna получил желтую карточку от судьи
74'
Злате Моравце делает замену. Jakub Svec уходит с поля, а Kresimir Kelez выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Якуб Брасен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Marko Divkovic бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Дэвис Эрик из команды ДАК забивает с точки!
53'
Злате Моравце делает замену. Карол Карлин уходит с поля, а Дуга Денис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Дубек Томаш бьет в цель!
36'
ДАК делает замену. Вида Кристофер уходит с поля, а Abdulrahman Taiwo выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Карол Карлин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Вида Кристофер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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