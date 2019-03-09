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Стадион:
Нитра
0:0
Конец матча
Ружомберок
0'
59' Желтая карточка
Кружляк Доминик
69' Красная карточка
Урдинов Яни
71' Красная карточка
Niba MacDonald
79' Желтая карточка
Мацик Матуш
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ружомберок делает замену. Герец Штефан уходит с поля, а Tomas Bobcek выходит на его замену.
89'
Нитра делает замену. Patrik Surnovsky уходит с поля, а Фаркаш Павол выходит на его замену.
81'
Ружомберок делает замену. Мустеданагич Зинедин уходит с поля, а Matus Kmet выходит на его замену.
81'
Нитра делает замену. Ян Чованец уходит с поля, а Штефанец Шимон выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Мацик Матуш получил желтую карточку от судьи
75'
Ружомберок делает замену. Костадинов Тихомир уходит с поля, а Matej Madlenak выходит на его замену.
71'
УДАЛЕНИЕ! - Niba MacDonald увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
УДАЛЕНИЕ! - Урдинов Яни увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
59'
Кружляк Доминик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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