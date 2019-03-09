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Стадион:
Сеница
1:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
1' Гол
Моха Хадфи
15' Желтая карточка
Patrick Asmah
39' Желтая карточка
Божиков Васил
1:1
40' Пенальти
Marko Tesija
40' Желтая карточка
Sofiane El Moudane
54' Желтая карточка
Jean Deretti
1:2
57' Гол
Любичич Марин
66' Желтая карточка
Хольман Дэвид
71' Желтая карточка
Де Кампс Юри
76' Желтая карточка
Frank Castaneda
89' Желтая карточка
Крч Якуб
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Крч Якуб получил желтую карточку от судьи
88'
Слован Братислава делает замену. Де Кампс Юри уходит с поля, а Гузмич Ричард выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Frank Castaneda получил желтую карточку от судьи
74'
Слован Братислава делает замену. Чаврич Александр уходит с поля, а Дражич Деян выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Де Кампс Юри получил желтую карточку от судьи
70'
Сеница делает замену. Desire Segbe Azankpo уходит с поля, а Frank Castaneda выходит на его замену.
69'
Слован Братислава делает замену. Хольман Дэвид уходит с поля, а David Strelec выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Хольман Дэвид получил желтую карточку от судьи
65'
Сеница делает замену. Sofiane El Moudane уходит с поля, а Клапан Миховил-Ероним выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Любичич Марин бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Jean Deretti получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Сеница делает замену. Patrick Asmah уходит с поля, а Крч Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
40'
Sofiane El Moudane получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Марко Тесия из команды Сеница забивает с точки!
Желтая карточка
39'
Божиков Васил получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Patrick Asmah получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Моха Хадфи бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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