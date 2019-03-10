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Стадион:
Хартберг
0:1
Второй тайм: 61'
Вольфсбергер
0'
6' Желтая карточка
Sekou Koita
9' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
0:1
36' Гол
Верницниг Кристофер
45' Желтая карточка
Шмиц Лукаш
53' Желтая карточка
Рицмайер Марсель
55' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
56' Желтая карточка
Линдль Михаэль
56' Вторая желтая карточка
Рицмайер Марсель
61'
Второй тайм
59'
Хартберг делает замену. Блауэнштайнер Микаэль уходит с поля, а Zakaria Sanogo выходит на его замену.
56'
Рицмайер Марсель получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
56'
Линдль Михаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Рицмайер Марсель получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Хартберг делает замену. Чернегг Петер уходит с поля, а Кристоф Крёпфль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Шмиц Лукаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Верницниг Кристофер бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Фризенбихлер Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Sekou Koita получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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