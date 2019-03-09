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Стадион:
РБ Лейпциг
0:0
Перерыв
Аугсбург
0'
18' Желтая карточка
Конате Ибраима
35' Желтая карточка
Дансо Кевин
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
46'
Йенсен Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Хальстенберг Марсель пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
44'
Йенсен Фредрик задерживает мяч рукой
43'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
43'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Аугсбург
41'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Удар от ворот произведет Аугсбург
41'
Какой промах! Вернер Тимо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
41'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
40'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
39'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг в офсайде
Фол, нарушение
39'
Кордова Серхио из команды Аугсбург играет слишком грубо. Кунья Матеус оказался на газоне.
38'
Байер Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
37'
Кобель Грегор отбил мяч на угловой после удара Кунья Матеус из штрафной площади.
37'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
37'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг находит одноклубника четким пасом пяткой.
37'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
36'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Дансо Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Дансо Кевин наказан за толчок Вернер Тимо
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Идеальный солнечный день для футбола
Фол, нарушение
34'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг играет слишком грубо. Грегорич Михаэль оказался на газоне.
34'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
34'
Кампль Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
32'
Плохо сыграл Забитцер Марсель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Тейгль Георг из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
31'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Кордова Серхио наказан за толчок Адамс Тайлер
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Офсайд
30'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг в офсайде
30'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
30'
РБ Лейпциг начинает контратаку
Фол, нарушение
29'
Кунья Матеус наказан за толчок Хедира Рани
28'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Аугсбург
28'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
26'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Кордова Серхио нарушает правила. Орбан Вилли пострадал
22'
Удар от ворот произведет Аугсбург
22'
ШАНС! Забитцер Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг делает передачу одноклубнику.
Угловой
22'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
22'
Матч возобновлен
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Шмид Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
19'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Тейгль Георг из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Кунья Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
18'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Конате Ибраима - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
17'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг находит одноклубника четким пасом пяткой.
17'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
16'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
16'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
16'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
15'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Опасность предотвращена - Кобель Грегор из команды Аугсбург вступил в отбор удачно
15'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Офсайд
14'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг в офсайде
14'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Дансо Кевин ошибается в защите.
13'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Аугсбург
10'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
8'
Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
7'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
5'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
4'
Хальстенберг Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Йенсен Фредрик из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
4'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Кордова Серхио из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
3'
Плохо сыграл Грегорич Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
3'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Шмид Жонатан нарушает правила. Лаймер Конрад пострадал
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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