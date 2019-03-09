Стадион: Шварцвальд
18' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
1:0
27' ГолПетерсен Нильс
43' Желтая карточкаШтарк Никлас
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Шанс! Дуда Ондрей из команды Герта пробил головой, но мимо
48'
48'
47'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает отличный кросс...
47'
46'
46'
46'
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
44'
44'
44'
43'
Штарк Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
43'
Гюнтер Кристиан наказан за толчок Клюнтер Лукас
42'
42'
41'
41'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
41'
Ибишевич Ведад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
40'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
39'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург в офсайде
39'
38'
38'
Дуда Ондрей из команды Герта играет слишком грубо. Абраши Амир оказался на газоне.
38'
37'
37'
36'
Франц Майк не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
35'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
34'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
34'
33'
33'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
33'
Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Клюнтер Лукас из команды Герта отправил кросс в штрафную...
31'
Калу Саломон задерживает мяч рукой
30'
30'
Кюблер Лукас получил травму и заменен. Штенцель Паскаль выходит на поле.
30'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
27'
ГОООООЛ - Петерсен Нильс Фрайбург забивает ударом головой
27'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
27'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Линхарт Филипп
26'
26'
Линхарт Филипп возвращается на поле.
26'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Груйич Марко из команды Герта подал угловой слева.
26'
Штарк Никлас нанес удар головой, но Шволов Александер перевел мяч на угловой!
25'
Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Линхарт Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Калу Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Безумный фол. Линхарт Филипп грубо играет против соперника. Пострадал Калу Саломон
23'
23'
Груйич Марко пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
23'
22'
22'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
21'
Абраши Амир наказан за толчок Дуда Ондрей
20'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
19'
Абраши Амир пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
18'
18'
Миттельштедт Максимилиан получил желтую карточку от судьи
18'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
18'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Линхарт Филипп
17'
17'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает неудачный навес.
17'
17'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
16'
Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Кюблер Лукас наказан за толчок Дуда Ондрей
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Клюнтер Лукас из команды Герта отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
12'
12'
11'
11'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
9'
Груйич Марко пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
9'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
9'
Вальдшмидт Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
7'
7'
6'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Линхарт Филипп из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
5'
ШАНС! Петерсен Нильс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
4'
Судья сигнализирует, что Франц Майк из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Груйич Марко
3'
3'
3'
ШАНС! Хаберер Яник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Франц Майк
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фрайбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем 23' 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон 23' 0 Брейнтри 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит 23' 0 Сэлфорд Сити 0 Солихалл 22' 0 Борэм Вуд 1 Филд 22' 0 Хартлпул 0 Довер 23' 0 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл 23' 0 Барроу 0 Олдершот 22' 0 Честерфилд 0 Истли 23' 0 Гейтсхед 0 Барнет 20' 2 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
Англия: Национальная лига. Север
22' 0 Телфорд 0 Юнайтед оф Манчестер 22' 0 Честер 0 Лемингтон 21' 0 Херефорд 1 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли 20' 0 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс 20' 1 Саутпорт 0 Бостон Юнайтед 25' 0 Эштон Юнайтед 0 Брэдфорд Парк 20' 1 Чорли 0 Киддерминстер 22' 0 Нанитон 0 Альфретон 21' 0 Йорк Сити 0 Олтринэм
Англия: Национальная лига. Юг
21' 1 Истборн 0 Челмсфорд 21' 1 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет 19' 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун 22' 0 Дартфорд 0 Глостер 21' 1 Оксфорд Сити 1 Хэмптон энд Ричмонд 21' 1 Уэлдстон 0 Уэллинг 21' 0 Биллерикей 0 Торкуэй 20' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Слауг 22' 0 Хемел Хемпстэд 0 Бат 19' 1 Труро 1 Ист Таррок Юнайтед 21' 1 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
Англия: Первая лига
21' 0 Уиком 0 Сандерленд 21' 0 Барнсли 0 Аккрингтон 21' 0 Плимут 0 Лутон Таун 20' 0 Уолсолл 0 Флитвуд Таун 21' 0 Уимблдон 0 Донкастер 23' 0 Брэдфорд Сити 0 Питерборо Юнайтед 22' 0 Джиллингем 0 Оксфорд Юнайтед 21' 0 Сканторп 0 Бристоль Роверс 20' 0 Блэкпул 1 Саутенд 21' 1 Рочдейл 0 Шрусбери Таун Позже 0 Чарльтон 0 Портсмут
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Позже 0 Нью-Йорк Ред Буллз-2 0 Своп Парк Рейнджерс Позже 0 Сент-Луис 0 Инди Илевен Позже 0 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити Позже 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Комментарии к прогнозам (0)