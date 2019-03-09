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Стадион:
Фрайбург
1:0
Перерыв
Герта
0'
18' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
1:0
27' Гол
Петерсен Нильс
43' Желтая карточка
Штарк Никлас
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Шанс! Дуда Ондрей из команды Герта пробил головой, но мимо
48'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Фрайбург
47'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает отличный кросс...
47'
Удар от ворот произведет Фрайбург
46'
Герта контролирует мяч.
46'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Герта контролирует мяч.
46'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Фрайбург контролирует мяч.
44'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Фрайбург контролирует мяч.
Желтая карточка
43'
Штарк Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
Фол, нарушение
43'
Гюнтер Кристиан наказан за толчок Клюнтер Лукас
42'
Герта контролирует мяч.
42'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Герта
Угловой
41'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
41'
Ибишевич Ведад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
41'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
40'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Герта контролирует мяч.
Офсайд
39'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург в офсайде
39'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Дуда Ондрей из команды Герта играет слишком грубо. Абраши Амир оказался на газоне.
38'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Герта контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Герта
36'
Франц Майк не смог попасть в створ ударом издали
36'
Удар от ворот произведет Фрайбург
36'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
35'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
34'
Герта контролирует мяч.
33'
Герта контролирует мяч.
Угловой
33'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
33'
Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Клюнтер Лукас из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Калу Саломон задерживает мяч рукой
30'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Кюблер Лукас получил травму и заменен. Штенцель Паскаль выходит на поле.
30'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГОООООЛ - Петерсен Нильс Фрайбург забивает ударом головой
27'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Линхарт Филипп
26'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
26'
Линхарт Филипп возвращается на поле.
26'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Груйич Марко из команды Герта подал угловой слева.
26'
Штарк Никлас нанес удар головой, но Шволов Александер перевел мяч на угловой!
25'
Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Линхарт Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
24'
Калу Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
24'
Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Линхарт Филипп грубо играет против соперника. Пострадал Калу Саломон
23'
Герта контролирует мяч.
23'
Груйич Марко пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
23'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Герта контролирует мяч.
22'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Абраши Амир наказан за толчок Дуда Ондрей
Офсайд
20'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
20'
Фрайбург контролирует мяч.
20'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
Герта контролирует мяч.
19'
Абраши Амир пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
18'
Фрайбург контролирует мяч.
Желтая карточка
18'
Миттельштедт Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
Фол, нарушение
18'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Линхарт Филипп
17'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает неудачный навес.
17'
Фрайбург контролирует мяч.
17'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Фрайбург
16'
Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Кюблер Лукас наказан за толчок Дуда Ондрей
15'
Герта контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Клюнтер Лукас из команды Герта отправил кросс в штрафную...
14'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Фрайбург контролирует мяч.
13'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Герта контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Фрайбург
11'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Фрайбург контролирует мяч.
9'
Груйич Марко пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
9'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
9'
Вальдшмидт Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
7'
Фрайбург контролирует мяч.
7'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Линхарт Филипп из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Удар от ворот произведет Герта
5'
ШАНС! Петерсен Нильс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Франц Майк из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Груйич Марко
3'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Герта
3'
ШАНС! Хаберер Яник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
2'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Франц Майк
1'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фрайбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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