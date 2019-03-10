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Стадион:
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 9'
Байер Л
0'
6' Желтая карточка
Едвай Тин
9'
Первый тайм
9'
Жонатас Кристиан нанес удар головой, но Градецки Лукаш спокойно отбил мяч.
9'
Плохо сыграл Едвай Тин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
9'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
8'
Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
8'
Ганновер 96 начинает контратаку
7'
Байер Л контролирует мяч.
7'
Хорошую попытку сделал Драгович Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
6'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Едвай Тин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
6'
Едвай Тин из команды Байер Л играет слишком грубо. Майна Линтон оказался на газоне.
5'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
5'
Бейли Леон не смог попасть в створ ударом издали
4'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Офсайд
4'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 в офсайде
4'
Ганновер 96 контролирует мяч.
3'
Байер Л контролирует мяч.
Угловой
3'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
2'
Альборнос Миико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
2'
Байер Л контролирует мяч.
Офсайд
1'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 в офсайде
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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