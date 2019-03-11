Стадион: Эсприт-Арена
0:0
Первый тайм: 45'
35' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
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Первый тайм
44'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
44'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Рензинг Михаэль отбил мяч на угловой после удара Йович Лука из штрафной площади.
44'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Йович Лука
43'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
43'
ШАНС! Костич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
41'
41'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Хеннингс Роувен
41'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
39'
Баркок Аймен из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Туре Альмами пострадал.
39'
39'
Йович Лука нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
38'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
38'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
38'
Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
37'
Судья сигнализирует, что Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Зоботка Марсель
37'
36'
Судья сигнализирует, что Финк Оливер из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
36'
Циммерман Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Хинтереггер Мартин получил желтую карточку от судьи
34'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Раман Бенито пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
33'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Циммерман Маттиас нанес удар в каркас ворот!
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр.
33'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Лукебакио Доди из команды Фортуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
31'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Лукебакио Доди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Циммерман Маттиас наказан за толчок Костич Филип
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Хеннингс Роувен нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
28'
Фортуна контролирует мяч.
28'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Фортуна контролирует мяч.
27'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Лукебакио Доди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
26'
Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Йович Лука не смог попасть в створ ударом издали
24'
23'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Судья сигнализирует, что Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Финк Оливер
23'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
22'
Хеннингс Роувен не смог попасть в створ ударом издали
22'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна играет в стеночку с партнером по команде. Лукебакио Доди это был.
22'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Костич Филип задерживает мяч рукой
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Каминьски Марцин из команды Фортуна пасует в штрафную, но Трапп Кевин выходит и ловит мяч.
20'
Плохо сыграл Хасебе Макото - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Зоботка Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Ковнацки Давид получил травму и заменен. Хеннингс Роувен выходит на поле.
19'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
18'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Лукебакио Доди оказался на газоне.
17'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
16'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Ковнацки Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Ковнацки Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Гисельман Нико из команды Фортуна в офсайде
14'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
13'
Туре Альмами наказан за толчок Гисельман Нико
13'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Судья сигнализирует, что Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Каминьски Марцин
9'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
9'
Финк Оливер из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Де Гузман Джонатан задерживает мяч рукой
7'
7'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
7'
7'
Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
Раман Бенито нанес удар головой, но Трапп Кевин спокойно отбил мяч.
5'
Плохо сыграл Роде Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Пасьенса Гонсало пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
3'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
2'
Ковнацки Давид из команды Фортуна в офсайде
2'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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