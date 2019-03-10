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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 29015
Хоффенхайм
2:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
15' Желтая карточка
Пош Штефан
24' Желтая карточка
Эррас Патрик
1:0
25' Пенальти
Крамарич Андрей
1:1
61' Гол
Беренс Ханно
2:1
78' Гол
Крамарич Андрей
79' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
90' Желтая карточка
Жоэлинтон
90' Желтая карточка
Гриллич Флориан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хоффенхайм вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Желтая карточка
93'
Гриллич Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Тильман Тимоти
93'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Хоффенхайм начинает контратаку
93'
Хоффенхайм контролирует мяч.
93'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
92'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
92'
Йегер Лукас мяч отрикошетил от ворот
92'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лёвен Эдуард и Бауэр Роберт из команды Нюрнберг.
92'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Нюрнберг контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Желтая карточка
90'
Судье надоело, что Жоэлинтон тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Тильман Тимоти
90'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Лёвен Эдуард бьет со свободного, но вратарь делает сейв.
Фол, нарушение
88'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм толкнул локтем оппонента. Это Беренс Ханно заработал фол
87'
Хоффенхайм контролирует мяч.
87'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Отто Давид
Угловой
86'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
85'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Лёвен Эдуард задерживает мяч рукой
84'
Нюрнберг контролирует мяч.
83'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Офсайд
82'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
82'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
79'
Ляйбольд Тим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
79'
Хоффенхайм начинает контратаку
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
79'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Описание гола
78'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм.
78'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
78'
Плохо сыграл Мюль Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
77'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
76'
Кубо Юя получил травму и заменен. Йегер Лукас выходит на поле.
75'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
75'
Хоффенхайм начинает контратаку
75'
Хорошую попытку сделал Кубо Юя. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
75'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
74'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
Офсайд
72'
Кубо Юя из команды Нюрнберг в офсайде
72'
Нюрнберг контролирует мяч.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бауэр Роберт
Фол, нарушение
70'
Жоэлинтон задерживает мяч рукой
70'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Нюрнберг контролирует мяч.
69'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
69'
Хоффенхайм делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
69'
Тактическая замена. Пош Штефан уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
Фол, нарушение
68'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Амири Надим пострадал.
68'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
66'
Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
65'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
64'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
64'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Тильман Тимоти
61'
Исхак Микаэль сделал результативную передачу.
61'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает навес прямо в штрафную.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Беренс Ханно изменил счет на табло!
61'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
59'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
59'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
58'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
58'
Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
57'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
57'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 29015 болельщиков
56'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Хорошую попытку сделал Исхак Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
54'
Нюрнберг контролирует мяч.
53'
Нюрнберг контролирует мяч.
53'
Амири Надим пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
53'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
52'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг разыграл угловой с левого угла.
52'
Матч возобновлен
52'
Валентини Энрико получил травму и заменен. Тильман Тимоти выходит на поле.
Травма, повреждение
51'
Валентини Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Валентини Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Нюрнберг контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
48'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
48'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
47'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
47'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
46'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
46'
Исхак Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
47'
Лёвен Эдуард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
Угловой
45'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
43'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
43'
Как он промахнулся? Кадержабек Павел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
43'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
41'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
40'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
39'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
38'
Керк Себастьян получил травму и заменен. Бауэр Роберт выходит на поле.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
37'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
36'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
36'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Хоффенхайм начинает контратаку
Офсайд
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
Угловой
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
34'
Гриллич Флориан мяч отрикошетил от ворот
34'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
33'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
33'
Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Матения Кристиан не удержал его в руках.
32'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Керк Себастьян из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Амири Надим
31'
Хоффенхайм контролирует мяч.
31'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
30'
Исхак Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
29'
Нюрнберг начинает контратаку
29'
Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
28'
Нюрнберг контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Бисакшич Эрмин наказан за толчок Матения Кристиан
28'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Лёвен Эдуард наказан за толчок Кадержабек Павел
27'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
27'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
26'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с точки!
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
24'
Эррас Патрик получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
24'
ПЕНАЛЬТИ! - Эррас Патрик играет рукой в штрафной! Эррас Патрик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
24'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
24'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
24'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Лёвен Эдуард пострадал.
23'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
21'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Хоффенхайм контролирует мяч.
21'
Хорошую попытку сделал Крамарич Андрей. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
20'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
20'
Эррас Патрик не смог попасть в створ ударом издали
20'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
20'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Хорошую попытку сделал Амири Надим. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
19'
Бисакшич Эрмин делает длинную передачу вперед
19'
Хоффенхайм контролирует мяч.
18'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Фол, нарушение
17'
Эвертон Алмейда III из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Бельфодиль Исхак оказался на газоне.
17'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Матения Кристиан выходит и ловит мяч.
Угловой
17'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
Желтая карточка
15'
Пош Штефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
15'
Назначен штрафной. Пострадал Кубо Юя, его свалил Пош Штефан.
15'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
15'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
14'
Керк Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
13'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
12'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
11'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
11'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
10'
Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
10'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
10'
Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
9'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Лёвен Эдуард нанес удар издали, а Бауманн Оливер отбил его обратно в игру!
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Керк Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
8'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм толкнул локтем оппонента. Это Керк Себастьян заработал фол
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
7'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Исхак Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
7'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Матч возобновится спорным мячом
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
4'
ПЕНАЛЬТИ - Эвертон Алмейда III из команды Нюрнберг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Крамарич Андрей.
4'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
3'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
3'
Ляйбольд Тим делает длинную передачу вперед
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Нюрнберг контролирует мяч.
1'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
1'
Хоффенхайм контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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