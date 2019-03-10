Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 29015
2:1
Конец матча
15' Желтая карточкаПош Штефан
24' Желтая карточкаЭррас Патрик
1:0
25' ПенальтиКрамарич Андрей
1:1
61' ГолБеренс Ханно
2:1
78' ГолКрамарич Андрей
79' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
90' Желтая карточкаЖоэлинтон
90' Желтая карточкаГриллич Флориан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хоффенхайм вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Гриллич Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Тильман Тимоти
93'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
93'
93'
92'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
92'
Йегер Лукас мяч отрикошетил от ворот
92'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лёвен Эдуард и Бауэр Роберт из команды Нюрнберг.
92'
92'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Судье надоело, что Жоэлинтон тянет время и он наказал его горчичником
90'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Тильман Тимоти
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
89'
88'
Лёвен Эдуард бьет со свободного, но вратарь делает сейв.
88'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм толкнул локтем оппонента. Это Беренс Ханно заработал фол
87'
87'
86'
86'
86'
86'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Отто Давид
86'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
85'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
84'
Лёвен Эдуард задерживает мяч рукой
84'
83'
82'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
82'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
Ляйбольд Тим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
79'
79'
Судья сигнализирует, что Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
79'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм.
78'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
78'
Плохо сыграл Мюль Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
77'
76'
76'
Кубо Юя получил травму и заменен. Йегер Лукас выходит на поле.
75'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
75'
75'
Хорошую попытку сделал Кубо Юя. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
75'
74'
74'
72'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
72'
71'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бауэр Роберт
70'
Жоэлинтон задерживает мяч рукой
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
69'
69'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
69'
Хоффенхайм делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
69'
Тактическая замена. Пош Штефан уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
68'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Амири Надим пострадал.
68'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Матч возобновится спорным мячом
66'
Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
64'
64'
64'
64'
64'
64'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Тильман Тимоти
61'
Исхак Микаэль сделал результативную передачу.
61'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает навес прямо в штрафную.
61'
Г О О О О Л - Беренс Ханно изменил счет на табло!
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
60'
59'
59'
59'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
58'
58'
58'
Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
57'
57'
57'
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 29015 болельщиков
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Хорошую попытку сделал Исхак Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
53'
53'
Амири Надим пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
53'
52'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг разыграл угловой с левого угла.
52'
Матч возобновлен
52'
Валентини Энрико получил травму и заменен. Тильман Тимоти выходит на поле.
51'
Валентини Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Валентини Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
48'
48'
48'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
47'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
47'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
46'
46'
Исхак Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Лёвен Эдуард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
44'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
43'
43'
Как он промахнулся? Кадержабек Павел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
43'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
39'
38'
Керк Себастьян получил травму и заменен. Бауэр Роберт выходит на поле.
38'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
37'
36'
36'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
36'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
34'
Гриллич Флориан мяч отрикошетил от ворот
34'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Матения Кристиан не удержал его в руках.
32'
32'
Судья сигнализирует, что Керк Себастьян из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Амири Надим
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
30'
Исхак Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
29'
Нюрнберг начинает контратаку
29'
29'
28'
28'
Бисакшич Эрмин наказан за толчок Матения Кристиан
28'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Лёвен Эдуард наказан за толчок Кадержабек Павел
27'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
26'
25'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с точки!
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Эррас Патрик получает желтую карточку за игру рукой
24'
ПЕНАЛЬТИ! - Эррас Патрик играет рукой в штрафной! Эррас Патрик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
24'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
24'
23'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Лёвен Эдуард пострадал.
23'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
21'
21'
21'
Хорошую попытку сделал Крамарич Андрей. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
Эррас Патрик не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Хорошую попытку сделал Амири Надим. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
19'
Бисакшич Эрмин делает длинную передачу вперед
19'
18'
18'
17'
Эвертон Алмейда III из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Бельфодиль Исхак оказался на газоне.
17'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Матения Кристиан выходит и ловит мяч.
17'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
15'
Пош Штефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
15'
Назначен штрафной. Пострадал Кубо Юя, его свалил Пош Штефан.
15'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
15'
14'
Матч возобновлен
14'
Керк Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
13'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
13'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
12'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
11'
10'
Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
9'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Лёвен Эдуард нанес удар издали, а Бауманн Оливер отбил его обратно в игру!
8'
Матч возобновлен
8'
Керк Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм толкнул локтем оппонента. Это Керк Себастьян заработал фол
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Исхак Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
6'
Матч возобновится спорным мячом
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
ПЕНАЛЬТИ - Эвертон Алмейда III из команды Нюрнберг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Крамарич Андрей.
4'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
3'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
3'
Ляйбольд Тим делает длинную передачу вперед
2'
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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