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Стадион:
Вердер
1:1
Перерыв
Шальке 04
0'
19' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
21' Желтая карточка
Велькович Милош
0:1
26' Гол
Эмболо Брель
1:1
31' Гол
Рашица Милот
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
46'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
46'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
45'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
45'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
45'
Настасич Матия из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Писарро Клаудио оказался на газоне.
44'
Удар от ворот произведет Шальке 04
44'
Баргфреде Филипп нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Удар от ворот произведет Шальке 04
43'
Рашица Милот нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
42'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
Офсайд
41'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 в офсайде
40'
Рашица Милот нанес удар головой, но Нюбель Александр спокойно отбил мяч.
40'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Угловой
40'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
39'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
37'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Эггештайн Максимилиан, его свалил Ощипка Бастиан.
35'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Калиджиури Даниэль, его свалил Крузе Макс.
Офсайд
33'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 в офсайде
33'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
32'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Писарро Клаудио сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Рашица Милот изменил счет на табло!
31'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Вердер
30'
Скрибски Стивен нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
29'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
Офсайд
29'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
28'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
26'
Маккенни Уэстон сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Эмболо Брель изменил счет на табло!
25'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Удар от ворот произведет Вердер
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Шанс! Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
Угловой
25'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой справа.
24'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
24'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
Желтая карточка
21'
Велькович Милош грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
21'
Велькович Милош из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Эмболо Брель пострадал.
21'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
21'
Удар от ворот произведет Вердер
21'
Шанс! Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
21'
Соперник делает почти голевой пас, но Павленка Иржи из команды Вердер начеку и спасает ситуацию.
20'
Настасич Матия имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
20'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
20'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
19'
Эггештайн Максимилиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
19'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер играет слишком грубо. Ощипка Бастиан оказался на газоне.
19'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Скрибски Стивен
17'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
17'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Шальке 04
16'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
16'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
16'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
14'
Удар от ворот произведет Шальке 04
14'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
13'
Удар от ворот произведет Вердер
13'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
После штрафного удара,который нанес Калиджиури Даниэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
12'
Мойсандер Никлас задерживает мяч рукой
11'
Удар от ворот произведет Шальке 04
11'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Классен Дэви из команды Вердер забрасывает мяч в штрафную.
10'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
10'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
9'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
8'
Вердер контролирует мяч.
8'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Соперник делает почти голевой пас, но Павленка Иржи из команды Вердер начеку и спасает ситуацию.
6'
Павленка Иржи не дал случится голу! Эмболо Брель должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
6'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 делает навес прямо в штрафную.
6'
Удар от ворот произведет Шальке 04
5'
Эггештайн Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
5'
Бенталеб Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
4'
Рашица Милот из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Шальке 04 контролирует мяч.
2'
Шальке 04 контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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