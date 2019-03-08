Стадион: Везерштадион
19' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
21' Желтая карточкаВелькович Милош
0:1
26' ГолЭмболо Брель
1:1
31' ГолРашица Милот
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
46'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
45'
45'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Настасич Матия из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Писарро Клаудио оказался на газоне.
44'
44'
Баргфреде Филипп нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
43'
Рашица Милот нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
42'
42'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
41'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 в офсайде
40'
Рашица Милот нанес удар головой, но Нюбель Александр спокойно отбил мяч.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
39'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
37'
37'
36'
36'
Назначен штрафной. Пострадал Эггештайн Максимилиан, его свалил Ощипка Бастиан.
35'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
35'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Назначен штрафной. Пострадал Калиджиури Даниэль, его свалил Крузе Макс.
33'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 в офсайде
33'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Писарро Клаудио сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Рашица Милот изменил счет на табло!
31'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Скрибски Стивен нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
29'
29'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
29'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
28'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Маккенни Уэстон сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Эмболо Брель изменил счет на табло!
25'
25'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Шанс! Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
25'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой справа.
24'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
24'
23'
23'
23'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
23'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
21'
Велькович Милош грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
21'
Велькович Милош из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Эмболо Брель пострадал.
21'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
21'
21'
Шанс! Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
21'
Соперник делает почти голевой пас, но Павленка Иржи из команды Вердер начеку и спасает ситуацию.
20'
Настасич Матия имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
20'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
20'
19'
Эггештайн Максимилиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
19'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер играет слишком грубо. Ощипка Бастиан оказался на газоне.
19'
18'
18'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Скрибски Стивен
17'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
17'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
16'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
14'
14'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
14'
14'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
13'
13'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
После штрафного удара,который нанес Калиджиури Даниэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
12'
Мойсандер Никлас задерживает мяч рукой
11'
11'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Классен Дэви из команды Вердер забрасывает мяч в штрафную.
10'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
10'
Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
9'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
8'
Вердер контролирует мяч.
8'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Соперник делает почти голевой пас, но Павленка Иржи из команды Вердер начеку и спасает ситуацию.
6'
Павленка Иржи не дал случится голу! Эмболо Брель должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
6'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 делает навес прямо в штрафную.
6'
5'
Эггештайн Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
5'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
5'
Бенталеб Набиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
4'
Рашица Милот из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Шальке 04 контролирует мяч.
2'
Шальке 04 контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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