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Стадион:
Кардифф Сити
1:0
Первый тайм: 20'
Вест Хэм
0'
1:0
4' Гол
Хойлетт Джуниор
20'
Первый тайм
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
19'
Лансини Мануэль наказан за толчок Хойлетт Джуниор
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Фредерикс Райан
16'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Снодграсс Роберт и Лансини Мануэль из команды Вест Хэм.
16'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
15'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
15'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити в офсайде
14'
Пелтьер Ли делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
13'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
13'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
12'
Плохо сыграл Фабьянски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
12'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
11'
Матч возобновлен
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Артер Гарри из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
11'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Беннетт Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
7'
Ниассе Умар мяч отрикошетил от ворот
7'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
6'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Фредерикс Райан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
4'
Мёрфи Джош сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Хойлетт Джуниор изменил счет на табло!
4'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
3'
Кардифф Сити контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
1'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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