Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
1:0
Первый тайм: 20'
1:0
4' ГолХойлетт Джуниор
Первый тайм
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
Лансини Мануэль наказан за толчок Хойлетт Джуниор
18'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Фредерикс Райан
16'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Снодграсс Роберт и Лансини Мануэль из команды Вест Хэм.
16'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
15'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити в офсайде
14'
Пелтьер Ли делает длинную передачу вперед
14'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
13'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
13'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
12'
Плохо сыграл Фабьянски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
12'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
11'
Матч возобновлен
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
Судья сигнализирует, что Артер Гарри из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
11'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Беннетт Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
7'
Ниассе Умар мяч отрикошетил от ворот
7'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити идет с мячом вперед на обострение...
6'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Судья сигнализирует, что Фредерикс Райан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
4'
Мёрфи Джош сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Хойлетт Джуниор изменил счет на табло!
4'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
3'
Кардифф Сити контролирует мяч.
2'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
1'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем 19' 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон 19' 0 Брейнтри 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит 19' 0 Сэлфорд Сити 0 Солихалл 18' 0 Борэм Вуд 1 Филд 18' 0 Хартлпул 0 Довер 19' 0 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл 19' 0 Барроу 0 Олдершот 18' 0 Честерфилд 0 Истли 19' 0 Гейтсхед 0 Барнет 16' 2 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
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18' 0 Телфорд 0 Юнайтед оф Манчестер 18' 0 Честер 0 Лемингтон 17' 0 Херефорд 1 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли 16' 0 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс 16' 1 Саутпорт 0 Бостон Юнайтед 21' 0 Эштон Юнайтед 0 Брэдфорд Парк 16' 1 Чорли 0 Киддерминстер 18' 0 Нанитон 0 Альфретон 17' 0 Йорк Сити 0 Олтринэм
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17' 1 Истборн 0 Челмсфорд 17' 0 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет 15' 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун 18' 0 Дартфорд 0 Глостер 17' 0 Оксфорд Сити 1 Хэмптон энд Ричмонд 17' 1 Уэлдстон 0 Уэллинг 17' 0 Биллерикей 0 Торкуэй 16' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Слауг 18' 0 Хемел Хемпстэд 0 Бат 15' 1 Труро 1 Ист Таррок Юнайтед 17' 1 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
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