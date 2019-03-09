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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
0:1
Первый тайм: 22'
Борнмут
0'
0:1
20' Гол
Уилсон Каллум
22'
Первый тайм
Угловой
22'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
22'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
21'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
21'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Борнмут забил гол! Легко это для такого игрока, как Уилсон Каллум
20'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
20'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
18'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Опасность! Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Боруц Артур взял и забрал мяч на выходе
18'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
17'
Кинг Джошуа из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Борнмут начинает контратаку
16'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун забрасывает мяч в штрафную.
15'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Уилсон Каллум должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
14'
Фрейзер Райан из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Удар от ворот произведет Борнмут
13'
Притчард Алекс не смог попасть в створ ударом издали
13'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
12'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Борнмут
12'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Брукс Дэвид оказался на газоне.
10'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
10'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
9'
Борнмут начинает контратаку
9'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Дурм Эрик не смог попасть в створ ударом издали
8'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
После штрафного удара,который нанес Муй Аарон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Мефам Крис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
7'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Борнмут контролирует мяч.
5'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
5'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает пас партнеру.
5'
Борнмут контролирует мяч.
4'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
4'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Борнмут имеет хороший шанс забить.
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Борнмут контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
2'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
1'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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