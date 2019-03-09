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Стадион: Зрители: 5300
Грасcхоппер
0:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
54' Желтая карточка
Лика Буджар
60' Желтая карточка
Шик Торстен
65' Желтая карточка
Али Мохамед
67' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
0:1
90' Гол
Соу Джибриль
90' Желтая карточка
Таипи Гьелбрим
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Таипи Гьелбрим получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Соу Джибриль бьет в цель!
80'
Янг Бойз делает замену. Гарсия Улиссес уходит с поля, а Вютрих Грегори выходит на его замену.
78'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
77'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Мамбимби Феликс выходит на его замену.
74'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Гаудино Джанлука выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Хольцхаузер Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
64'
Грасcхоппер делает замену. Раве Йорик уходит с поля, а Джуричин Марко выходит на его замену.
60'
Грасcхоппер делает замену. Лика Буджар уходит с поля, а Nathan выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Шик Торстен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Лика Буджар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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