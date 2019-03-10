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Стадион: Зрители: 5116
Тун
2:2
Конец матча
Цюрих
0'
26' Желтая карточка
Fabio Dixon
1:0
38' Гол
Basil Stillhart
1:1
41' Гол
Кололли Беньямин
2:1
42' Гол
Basil Stillhart
45' Желтая карточка
Гларнер Штефан
50' Желтая карточка
Винтер Адриан
81' Желтая карточка
Сисей Ассан
2:2
90' Пенальти
Кололли Беньямин
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин из команды Цюрих забивает с точки!
89'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Сисей Ассан получил желтую карточку от судьи
80'
Цюрих делает замену. Одей Стивен уходит с поля, а Lavdim Zumberi выходит на его замену.
71'
Тун делает замену. Dominik Schwizer уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
69'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Сисей Ассан выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Винтер Адриан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Basil Stillhart бьет в цель!
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
39'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Винтер Адриан выходит на его замену.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Basil Stillhart бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Fabio Dixon получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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