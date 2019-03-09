Стадион: Селхерст Парк Зрители: 24972
1:2
Конец матча
1' Желтая карточкаКноккарт Антони
0:1
19' ГолМюррей Гленн
24' Желтая карточкаМонтойя Мартин
1:1
50' ПенальтиМиливоевич Лука
70' Желтая карточкаМюррей Гленн
1:2
74' ГолКноккарт Антони
89' Желтая карточкаДэнн Скотт
90' Желтая карточкаРайан Мэтью
90' Желтая карточкаБернардо Фернандес
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Брайтон вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 24972 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
96'
Брайтон контролирует мяч.
96'
95'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
95'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
94'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
94'
93'
Бернардо Фернандес получил желтую карточку от судьи
93'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Томкинс Джеймс
93'
93'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас забрасывает мяч в штрафную.
93'
93'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Анхольт Патрик и Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас.
92'
Судье надоело, что Райан Мэтью тянет время и он наказал его горчичником
92'
ШАНС! Шлупп Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Плохо сыграл Прёппер Дэви - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
91'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
91'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Томкинс Джеймс
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
90'
89'
Дэнн Скотт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
89'
Судья сигнализирует, что Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
89'
89'
Ван Анхольт Патрик возвращается на поле.
88'
Матч возобновлен
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Анхольт Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Даффи Шейн из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
84'
Судья сигнализирует, что Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Стивенс Дейл
84'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
83'
83'
83'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Ван Анхольт Патрик делает длинную передачу вперед
82'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
81'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Мейер Максимилиан
80'
80'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
78'
Мюррей Гленн наказан за толчок Томкинс Джеймс
78'
77'
77'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Бентеке Кристиан
77'
Тактическая замена. Таунсенд Андрос уходит с поля и его заменяет Мейер Максимилиан
77'
77'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
76'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Тактическая замена. Кноккарт Антони уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
75'
Отличный гол забил Кноккарт Антони
74'
Стивенс Дейл сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Кноккарт Антони из команды Брайтон переиграл вратаря дальним ударом!
74'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Плохо сыграл Дэнн Скотт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Биссума Ив и Кноккарт Антони из команды Брайтон.
74'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
73'
Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом
73'
73'
Миливоевич Лука не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
71'
Таунсенд Андрос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
70'
Мюррей Гленн получил желтую карточку от судьи
70'
Судья свистит. Мюррей Гленн атаковал сзади соперника. Это Миливоевич Лука заработал своей команде штрафной
70'
69'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Прёппер Дэви
69'
69'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
69'
68'
68'
66'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
66'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
Кноккарт Антони из команды Брайтон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
65'
Макартур Джеймс наказан за толчок Мюррей Гленн
65'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
65'
65'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
64'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
64'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
63'
Назначен штрафной. Пострадал Миливоевич Лука, его свалил Мюррей Гленн.
62'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас в офсайде
62'
62'
Макартур Джеймс наказан за толчок Прёппер Дэви
61'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
61'
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
59'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Брайтон начинает контратаку
59'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
58'
Брайтон контролирует мяч.
57'
Шлупп Джеффри нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
55'
54'
54'
54'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
54'
Даффи Шейн ошибается в защите.
53'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
53'
53'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
51'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
50'
Г О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
ПЕНАЛЬТИ - Прёппер Дэви из команды Брайтон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Таунсенд Андрос.
49'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
49'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
47'
46'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
48'
48'
47'
47'
47'
47'
Макартур Джеймс мяч отрикошетил от ворот
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
46'
Бачуайи Миши имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бачуайи Миши и Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас.
45'
45'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
44'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
44'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
42'
42'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Заха Уилфрид мяча так и не получил
42'
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
40'
Миливоевич Лука делает длинную передачу вперед
39'
39'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
36'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
36'
35'
Судья сигнализирует, что Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Кноккарт Антони из команды Брайтон играет слишком грубо. Ван Анхольт Патрик оказался на газоне.
33'
32'
32'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
32'
31'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
31'
31'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Уан-Биссака Аарон
31'
31'
ШАНС! Шлупп Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
30'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
30'
29'
Головой пробил Томкинс Джеймс, но голкипер отбил его в поле!
29'
29'
Заха Уилфрид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
27'
26'
25'
25'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
24'
Монтойя Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
24'
Монтойя Мартин из команды Брайтон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
24'
Кристал Пэлас начинает контратаку
24'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
24'
Плохо сыграл Томкинс Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Уан-Биссака Аарон наказан за толчок Прёппер Дэви
23'
23'
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Команда Брайтон забила мяч, хотя лучше играли соперники
19'
Данк Льюис сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн изменил счет на табло!
19'
Томкинс Джеймс ошибается в защите.
19'
Данк Льюис делает длинную передачу вперед
19'
Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом
18'
18'
Заха Уилфрид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
17'
17'
Таунсенд Андрос мяч отрикошетил от ворот
16'
15'
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
14'
13'
13'
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
9'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
Бачуайи Миши пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
7'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
7'
6'
6'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Мюррей Гленн наказан за толчок Томкинс Джеймс
3'
3'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кноккарт Антони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
1'
Безумный фол. Кноккарт Антони грубо играет против соперника. Пострадал Миливоевич Лука
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем 19' 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон 19' 0 Брейнтри 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит 19' 0 Сэлфорд Сити 0 Солихалл 18' 0 Борэм Вуд 1 Филд 18' 0 Хартлпул 0 Довер 19' 0 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл 19' 0 Барроу 0 Олдершот 18' 0 Честерфилд 0 Истли 19' 0 Гейтсхед 0 Барнет 16' 2 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
Англия: Национальная лига. Север
18' 0 Телфорд 0 Юнайтед оф Манчестер 18' 0 Честер 0 Лемингтон 17' 0 Херефорд 1 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли 16' 0 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс 16' 1 Саутпорт 0 Бостон Юнайтед 21' 0 Эштон Юнайтед 0 Брэдфорд Парк 16' 1 Чорли 0 Киддерминстер 18' 0 Нанитон 0 Альфретон 17' 0 Йорк Сити 0 Олтринэм
Англия: Национальная лига. Юг
17' 1 Истборн 0 Челмсфорд 17' 0 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет 15' 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун 18' 0 Дартфорд 0 Глостер 17' 0 Оксфорд Сити 1 Хэмптон энд Ричмонд 17' 1 Уэлдстон 0 Уэллинг 17' 0 Биллерикей 0 Торкуэй 16' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Слауг 18' 0 Хемел Хемпстэд 0 Бат 15' 1 Труро 1 Ист Таррок Юнайтед 17' 1 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
Англия: Первая лига
17' 0 Уиком 0 Сандерленд 17' 0 Барнсли 0 Аккрингтон 17' 0 Плимут 0 Лутон Таун 16' 0 Уолсолл 0 Флитвуд Таун 17' 0 Уимблдон 0 Донкастер 19' 0 Брэдфорд Сити 0 Питерборо Юнайтед 18' 0 Джиллингем 0 Оксфорд Юнайтед 17' 0 Сканторп 0 Бристоль Роверс 16' 0 Блэкпул 0 Саутенд 17' 1 Рочдейл 0 Шрусбери Таун Позже 0 Чарльтон 0 Портсмут
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Позже 0 Нью-Йорк Ред Буллз-2 0 Своп Парк Рейнджерс Позже 0 Сент-Луис 0 Инди Илевен Позже 0 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити Позже 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Комментарии к прогнозам (0)