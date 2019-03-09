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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 24972
Кристал Пэлас
1:2
Конец матча
Брайтон
0'
1' Желтая карточка
Кноккарт Антони
0:1
19' Гол
Мюррей Гленн
24' Желтая карточка
Монтойя Мартин
1:1
50' Пенальти
Миливоевич Лука
70' Желтая карточка
Мюррей Гленн
1:2
74' Гол
Кноккарт Антони
89' Желтая карточка
Дэнн Скотт
90' Желтая карточка
Райан Мэтью
90' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Брайтон вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 24972 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
96'
Брайтон контролирует мяч.
Угловой
96'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
95'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
94'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Бернардо Фернандес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Томкинс Джеймс
93'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас забрасывает мяч в штрафную.
93'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
93'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Анхольт Патрик и Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас.
Желтая карточка
92'
Судье надоело, что Райан Мэтью тянет время и он наказал его горчичником
92'
ШАНС! Шлупп Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Плохо сыграл Прёппер Дэви - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
Удар от ворот произведет Брайтон
91'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
90'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Желтая карточка
89'
Дэнн Скотт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
89'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
89'
Ван Анхольт Патрик возвращается на поле.
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Анхольт Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
87'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Даффи Шейн из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Стивенс Дейл
84'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
83'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
83'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
83'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Ван Анхольт Патрик делает длинную передачу вперед
82'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
81'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Мейер Максимилиан
80'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
Фол, нарушение
78'
Мюррей Гленн наказан за толчок Томкинс Джеймс
78'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Бентеке Кристиан
77'
Тактическая замена. Таунсенд Андрос уходит с поля и его заменяет Мейер Максимилиан
77'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
76'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Тактическая замена. Кноккарт Антони уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
75'
Отличный гол забил Кноккарт Антони
74'
Стивенс Дейл сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Кноккарт Антони из команды Брайтон переиграл вратаря дальним ударом!
74'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Плохо сыграл Дэнн Скотт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Биссума Ив и Кноккарт Антони из команды Брайтон.
74'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
73'
Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом
73'
Удар от ворот произведет Брайтон
73'
Миливоевич Лука не смог попасть в створ ударом издали
72'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Брайтон
71'
Таунсенд Андрос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Желтая карточка
70'
Мюррей Гленн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Мюррей Гленн атаковал сзади соперника. Это Миливоевич Лука заработал своей команде штрафной
70'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Прёппер Дэви
69'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
69'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
68'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
66'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
66'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Кноккарт Антони из команды Брайтон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
65'
Макартур Джеймс наказан за толчок Мюррей Гленн
65'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
65'
Удар от ворот произведет Брайтон
65'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
64'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
Фол, нарушение
63'
Назначен штрафной. Пострадал Миливоевич Лука, его свалил Мюррей Гленн.
Офсайд
62'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас в офсайде
62'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Макартур Джеймс наказан за толчок Прёппер Дэви
61'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
61'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
Угловой
61'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
61'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Брайтон начинает контратаку
59'
Стивенс Дейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
59'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
58'
Брайтон контролирует мяч.
57'
Шлупп Джеффри нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
56'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
54'
Даффи Шейн ошибается в защите.
53'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
53'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
53'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Удар от ворот произведет Брайтон
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Бернардо Фернандес из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
50'
ПЕНАЛЬТИ - Прёппер Дэви из команды Брайтон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Таунсенд Андрос.
49'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
49'
Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
47'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
48'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
47'
Макартур Джеймс мяч отрикошетил от ворот
47'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
46'
Бачуайи Миши имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бачуайи Миши и Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас.
45'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
45'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
44'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Брайтон
42'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
42'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Заха Уилфрид мяча так и не получил
42'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Миливоевич Лука делает длинную передачу вперед
39'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Брайтон
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
37'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
36'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
35'
Кноккарт Антони из команды Брайтон играет слишком грубо. Ван Анхольт Патрик оказался на газоне.
33'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Брайтон
32'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
31'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Уан-Биссака Аарон
31'
Удар от ворот произведет Брайтон
31'
ШАНС! Шлупп Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
30'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
30'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Головой пробил Томкинс Джеймс, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
29'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
29'
Заха Уилфрид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
27'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Желтая карточка
24'
Монтойя Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
24'
Монтойя Мартин из команды Брайтон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
24'
Кристал Пэлас начинает контратаку
24'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
24'
Плохо сыграл Томкинс Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Уан-Биссака Аарон наказан за толчок Прёппер Дэви
23'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Команда Брайтон забила мяч, хотя лучше играли соперники
19'
Данк Льюис сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн изменил счет на табло!
19'
Томкинс Джеймс ошибается в защите.
19'
Данк Льюис делает длинную передачу вперед
19'
Игра в одни ворота сейчас. Кристал Пэлас доминирует и владеет мячом
18'
Удар от ворот произведет Брайтон
18'
Заха Уилфрид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
17'
Таунсенд Андрос мяч отрикошетил от ворот
16'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
15'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
14'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Брайтон
13'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
9'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Бачуайи Миши пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
7'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Мюррей Гленн наказан за толчок Томкинс Джеймс
3'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
3'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Идеальный солнечный день для футбола
Желтая карточка
1'
Кноккарт Антони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
1'
Безумный фол. Кноккарт Антони грубо играет против соперника. Пострадал Миливоевич Лука
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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