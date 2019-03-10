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Стадион: Зрители: 8991
Люцерн
3:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
40' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
1:0
44' Гол
Шюрпф Паскаль
49' Желтая карточка
Silvan Sidler
53' Желтая карточка
Leonidas Stergiou
2:0
55' Гол
Шнойвли Кристиан
3:0
85' Гол
Элеке Блессинг
86' Желтая карточка
Элеке Блессинг
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Элеке Блессинг получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг бьет в цель!
83'
Люцерн делает замену. Чиркович Лазар уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
82'
Санкт-Галлен делает замену. Jordi Quintilla уходит с поля, а Victor Ruiz выходит на его замену.
72'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
59'
Санкт-Галлен делает замену. Кох Филипп уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
59'
Люцерн делает замену. Варгас Рубен уходит с поля, а Нденге Тсии-Виллиам выходит на его замену.
59'
Санкт-Галлен делает замену. Гийемено Джереми уходит с поля, а Рапп Симоне выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Шнойвли Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Leonidas Stergiou получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Silvan Sidler получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Шнойвли Кристиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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