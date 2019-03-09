Стадион: Кинг Пауэр
1:0
21' ГолТилеманс Юри
Первый тайм
21'
Варди Джейми сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Тилеманс Юри изменил счет на табло!
21'
Варди Джейми из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
21'
Варди Джейми из команды Лестер увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
21'
Ндиди Уилфред из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
20'
Тилеманс Юри не смог попасть в створ ударом издали
20'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
19'
Опасность предотвращена - Нордтвейт Ховард из команды Фулхэм вступил в отбор удачно
19'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
19'
Судья сигнализирует, что Макдоналд Кевин из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
18'
Удар от ворот произведет Лестер
18'
Одуа Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
17'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
17'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Варди Джейми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
15'
Матч возобновлен
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
14'
Ндиди Уилфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
13'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Рикарду Перейра II нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
12'
Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
12'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Лестер имеет хороший шанс забить.
10'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
9'
8'
8'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм играет слишком грубо. Рикарду Перейра II оказался на газоне.
7'
7'
ШАНС! Тилеманс Юри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Барнс Харви из команды Лестер делает пас партнеру.
6'
Тилеманс Юри из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Лестер имеет хороший шанс забить.
6'
Удар от ворот произведет Лестер
5'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой справа.
5'
Бабель Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
3'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Нордтвейт Ховард из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Варди Джейми
3'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой справа.
2'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Бабель Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фулхэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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