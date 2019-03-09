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Стадион:
Ньюкасл
0:1
Первый тайм: 22'
Эвертон
Первый тайм
22'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
22'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Динь Люка сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГОООООЛ - Калверт-Льюин Доминик Эвертон забивает ударом головой
18'
Динь Люка из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
18'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
18'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ритчи Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
16'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
16'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
14'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
14'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Эвертон
14'
Шанс! Перес Айосе из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
13'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
12'
Бернард Дуарте из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
12'
Сигурдссон Гильфи имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
12'
Динь Люка из команды Эвертон делает пас партнеру.
12'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
11'
Эвертон контролирует мяч.
10'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
9'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
9'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Кин Майкл из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
8'
Эвертон контролирует мяч.
8'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Гомеш Андре оказался на газоне.
7'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Выглядело как неплохой момент. Альмирон Мигель из команды Ньюкасл закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
6'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
6'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
6'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Ритчи Мэтт нарушает правила. Калверт-Льюин Доминик пострадал
5'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Динь Люка из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Эвертон контролирует мяч.
2'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кенни Джонджо из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
2'
Хорошую попытку сделал Сигурдссон Гильфи. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
1'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
1'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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