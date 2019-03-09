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Стадион: Зрители: 4371
Нёвшатель Ксамакс
3:1
Конец матча
Сьон
0'
1:0
7' Гол
Пюлюлю Афимико
37' Желтая карточка
Бамер Жан
2:0
38' Гол
Пюлюлю Афимико
52' Желтая карточка
Yassin Fortune
59' Желтая карточка
Ayoub Abdellaoui
71' Желтая карточка
Mike Gomes
3:0
76' Пенальти
Нуццоло Рафаэль
78' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
3:1
90' Гол
Масейрас Кентен
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Масейрас Кентен бьет в цель!
86'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Ди Сере уходит с поля, а Пикель Шарль выходит на его замену.
85'
Сьон делает замену. Моргадо Бруно уходит с поля, а Масейрас Кентен выходит на его замену.
79'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Пюлюлю Афимико уходит с поля, а Kemal Ademi выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Анга-Лётшер Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль из команды Нёвшатель Ксамакс забивает с точки!
72'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Джурич Игорь уходит с поля, а Геоффрей Треанд выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Майк Гомес получил желтую карточку от судьи
63'
Сьон делает замену. Moussa Kalilou Djitte уходит с поля, а Itaitinga выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Ayoub Abdellaoui получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Yassin Fortune получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сьон делает замену. Бамер Жан уходит с поля, а Yassin Fortune выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Пюлюлю Афимико бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Пюлюлю Афимико бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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