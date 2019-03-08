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Стадион:
Шлёнск
2:0
Перерыв
Ягеллония
0'
1:0
8' Гол
Храпек Михал
13' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
2:0
25' Гол
Робак Марцин
29' Желтая карточка
Митрович Неманья
30' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Мончиньски Кжиштоф получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Митрович Неманья получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Робак Марцин бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Гильерме Хауберт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Храпек Михал бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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