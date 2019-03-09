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Стадион:
Арка Гдыня
1:2
Конец матча
Легия
0'
0:1
59' Гол
Карлитос Карлос
0:2
64' Гол
Sandro Kulenovic
1:2
68' Гол
Янковски Мацей
74' Желтая карточка
Мартинш Андре
77' Желтая карточка
Кафу Карлуш
86' Желтая карточка
Соха Тадеуш
90' Желтая карточка
Астис Иньяки
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Астис Иньяки получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Соха Тадеуш получил желтую карточку от судьи
80'
Легия делает замену. Нодь Доминик уходит с поля, а Медейруш Юри выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Кафу Карлуш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Мартинш Андре получил желтую карточку от судьи
74'
Легия делает замену. Мартинш Андре уходит с поля, а Астис Иньяки выходит на его замену.
73'
Арка Гдыня делает замену. Колев Александар уходит с поля, а Семашко Рафал выходит на его замену.
69'
Арка Гдыня делает замену. Michael Olczyk уходит с поля, а Зарандия Лука выходит на его замену.
69'
Легия делает замену. Карлитос Карлос уходит с поля, а Агра Салвадор выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Янковски Мацей бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Sandro Kulenovic бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Карлитос Карлос бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Арка Гдыня делает замену. Збожень Дамиан уходит с поля, а Соха Тадеуш выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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