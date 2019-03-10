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Стадион: Зрители: 15319
Погонь Щецин
0:3
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
18' Гол
Бохар Дамьян
42' Желтая карточка
Копац Бартош
45' Желтая карточка
Домбровски Мацей
50' Желтая карточка
Подставски Томаш
64' Желтая карточка
Ricardo Nunes III
0:2
65' Пенальти
Стажиньски Филип
0:3
69' Гол
Тушыньски Патрык
71' Желтая карточка
Adrian Benedyczak
75' Желтая карточка
Балич Саша
84' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Заглембе Любин делает замену. Бохар Дамьян уходит с поля, а Дзивнел Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
84'
Заглембе Любин делает замену. Тушыньски Патрык уходит с поля, а Patryk Szysz выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
71'
Погонь Щецин делает замену. Ricardo Nunes уходит с поля, а Hubert Matynia выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Adrian Benedyczak получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Тушыньски Патрык бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Стажиньски Филип из команды Заглембе Любин забивает с точки!
Желтая карточка
64'
Ricardo Nunes получил желтую карточку от судьи
62'
Погонь Щецин делает замену. Подставски Томаш уходит с поля, а Adrian Benedyczak выходит на его замену.
55'
Погонь Щецин делает замену. Гуаррочена Икер уходит с поля, а Sebastian Kowalczyk выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Подставски Томаш получил желтую карточку от судьи
46'
Заглембе Любин делает замену. Балич Саша уходит с поля, а Тосик Якуб выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Домбровски Мацей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Копац Бартош получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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