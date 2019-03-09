Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Первый тайм
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Англия: Национальная лига
Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем 23' 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон 23' 0 Брейнтри 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит 23' 0 Сэлфорд Сити 0 Солихалл 22' 0 Борэм Вуд 1 Филд 22' 0 Хартлпул 0 Довер 23' 0 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл 23' 0 Барроу 0 Олдершот 22' 0 Честерфилд 0 Истли 23' 0 Гейтсхед 0 Барнет 20' 2 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
Англия: Национальная лига. Север
22' 0 Телфорд 0 Юнайтед оф Манчестер 22' 0 Честер 0 Лемингтон 21' 0 Херефорд 1 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли 20' 0 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс 20' 1 Саутпорт 0 Бостон Юнайтед 25' 0 Эштон Юнайтед 0 Брэдфорд Парк 20' 1 Чорли 0 Киддерминстер 22' 0 Нанитон 0 Альфретон 21' 0 Йорк Сити 0 Олтринэм
Англия: Национальная лига. Юг
21' 1 Истборн 0 Челмсфорд 21' 1 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет 19' 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун 22' 0 Дартфорд 0 Глостер 21' 1 Оксфорд Сити 1 Хэмптон энд Ричмонд 21' 1 Уэлдстон 0 Уэллинг 21' 0 Биллерикей 0 Торкуэй 20' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Слауг 22' 0 Хемел Хемпстэд 0 Бат 19' 1 Труро 1 Ист Таррок Юнайтед 21' 1 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
Англия: Первая лига
21' 0 Уиком 0 Сандерленд 21' 0 Барнсли 0 Аккрингтон 21' 0 Плимут 0 Лутон Таун 20' 0 Уолсолл 0 Флитвуд Таун 21' 0 Уимблдон 0 Донкастер 23' 0 Брэдфорд Сити 0 Питерборо Юнайтед 22' 0 Джиллингем 0 Оксфорд Юнайтед 21' 0 Сканторп 0 Бристоль Роверс 20' 0 Блэкпул 1 Саутенд 21' 1 Рочдейл 0 Шрусбери Таун Позже 0 Чарльтон 0 Портсмут
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Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
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Дания: Суперлига Дании
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Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
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Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
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Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
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Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
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Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Позже 0 Нью-Йорк Ред Буллз-2 0 Своп Парк Рейнджерс Позже 0 Сент-Луис 0 Инди Илевен Позже 0 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити Позже 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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