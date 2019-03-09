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Стадион:
Мариуполь
0:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
49' Желтая карточка
Мищенко Андрей
90' Желтая карточка
Голиков Александр
90' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Желтая карточка
90'
Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
90'
Черноморец Од делает замену. Танчик Владимир уходит с поля, а Мусолитин Николай выходит на его замену.
90'
Черноморец Од делает замену. Аржанов Владимир уходит с поля, а Павлов Василий выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Голиков Александр получил желтую карточку от судьи
86'
Мариуполь делает замену. Вакула Владислав уходит с поля, а Danylo Sikan выходит на его замену.
81'
Мариуполь делает замену. Зубков Александр уходит с поля, а Тищенко Игорь выходит на его замену.
73'
Черноморец Од делает замену. Чорний Артём уходит с поля, а Вильяльмссон Арни выходит на его замену.
65'
Мариуполь делает замену. Федорчук Валерий уходит с поля, а Мишнёв Дмитрий выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Мищенко Андрей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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