Стадион: Эрнест Поль
0:2
Конец матча
35' Желтая карточкаMichal Koj
0:1
36' ГолMikkel Kirkeskov
44' Желтая карточкаХэйтли Том
58' Вторая желтая карточкаMichal Koj
0:2
85' ПенальтиСедлар Александр
85' Желтая карточкаJesus Jimenez
89' Желтая карточкаIshmael Baidu
90' Желтая карточкаФеликс Хорхе
Второй тайм
90'
Феликс Хорхе получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пяст делает замену. Кончковски Мартин уходит с поля, а Patryk Sokolowski выходит на его замену.
89'
Ishmael Baidu получил желтую карточку от судьи
85'
Jesus Jimenez получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Седлар Александр из команды Пяст забивает с точки!
82'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Бадиа Жерар выходит на его замену.
76'
Гурник Забже делает замену. Матрас Матеуш уходит с поля, а Ishmael Baidu выходит на его замену.
74'
Пяст делает замену. Пажишек Пётр уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
62'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Adrian Gryszkiewicz выходит на его замену.
58'
Michal Koj получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Миккель Киркесков бьет в цель!
16'
Гурник Забже делает замену. Бохневич Павел уходит с поля, а Dani Suarez выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Итог 4 Сарпсборг-08 2 Стрёмсгодсет Итог 4 Сириус 2 Браге Итог 1 Одд 2 Стабек Итог 1 Норрчёпинг 2 Йёнчёпинг Ост 1 Сундсвалль 1 ВПС Итог 2 Эльфсборг 1 Треллеборг Итог 1 Лиллестрём 3 Кристиансунд Итог 2 Волеренга 0 Тромсё Позже 0 Старт 0 Интер Турку Итог 3 Хёугесунн 0 Саннес УЛФ Итог 0 Гётеборг 2 Фалькенберг Итог 3 Мьёндален 1 Скейд
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Вторая лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Первая лига
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Голландия: Первый дивизион
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Италия: Серия B
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Кубок Либертадорес (Группа 2)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа Б
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сингапур: Суперлига
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить