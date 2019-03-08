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Стадион:
Гурник Забже
0:2
Конец матча
Пяст
0'
35' Желтая карточка
Michal Koj
0:1
36' Гол
Mikkel Kirkeskov
44' Желтая карточка
Хэйтли Том
58' Вторая желтая карточка
Michal Koj
0:2
85' Пенальти
Седлар Александр
85' Желтая карточка
Jesus Jimenez
89' Желтая карточка
Ishmael Baidu
90' Желтая карточка
Феликс Хорхе
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Феликс Хорхе получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пяст делает замену. Кончковски Мартин уходит с поля, а Patryk Sokolowski выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Ishmael Baidu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Jesus Jimenez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Седлар Александр из команды Пяст забивает с точки!
82'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Бадиа Жерар выходит на его замену.
76'
Гурник Забже делает замену. Матрас Матеуш уходит с поля, а Ishmael Baidu выходит на его замену.
74'
Пяст делает замену. Пажишек Пётр уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
62'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Adrian Gryszkiewicz выходит на его замену.
58'
Michal Koj получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Миккель Киркесков бьет в цель!
16'
Гурник Забже делает замену. Бохневич Павел уходит с поля, а Dani Suarez выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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