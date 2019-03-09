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Стадион: Зрители: 13118
АДО Ден Хааг
2:3
Конец матча
Херенвен
0'
8' Желтая карточка
Серж Канон
0:1
21' Гол
Влап Михел
31' Желтая карточка
Хорнкамп Ииц
1:1
63' Гол
Нецид Томаш
1:2
67' Гол
Влап Михел
87' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
1:3
90' Гол
Ламмерс Сэм
2:3
90' Пенальти
Эль-Хайяти Абденассер
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
97'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг пасует в штрафную, но Хан Уорнер выходит и ловит мяч.
96'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
96'
Матч возобновлен
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
Фол, нарушение
94'
ПЕНАЛЬТИ - Хег Даниэль из команды Херенвен привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Нецид Томаш.
93'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
92'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
92'
Пинас Шакилль ошибается в защите.
92'
Ван Амерсфоорт Пелле сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм изменил счет на табло!
92'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает пас партнеру.
91'
Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
91'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
90'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
Херенвен контролирует мяч.
88'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Херенвен
Желтая карточка
87'
Рефери не любит споров - именно за это Бёгелсдейк Том сейчас получил желтую
87'
Бёгелсдейк Том нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
86'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
86'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
86'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Удар от ворот произведет Херенвен
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 13118 болельщиков
84'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
84'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ламмерс Сэм
82'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Херенвен
81'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Головой пробил Бёгелсдейк Том, но голкипер отбил его в поле!
80'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Госсенс Джон
80'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
79'
Матч возобновлен
79'
Хорнкамп Ииц получил травму и заменен. Шмидт Доке выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Хорнкамп Ииц получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Хорнкамп Ииц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Ламмерс Сэм пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
77'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
Офсайд
76'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Джонсон Деннис из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Малоне Дион
75'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Тактическая замена. Баккер Данни уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Удар от ворот произведет Херенвен
74'
ШАНС! Госсенс Джон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
74'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Схарс Стейн
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Джонсон Деннис
73'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
73'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
73'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Удар от ворот произведет Херенвен
72'
ШАНС! Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
71'
Удар от ворот произведет Херенвен
71'
ШАНС! Мейерс Арон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
Офсайд
68'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
68'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Отличный гол забил Влап Михел
Описание гола
67'
Г О О О О Л Влап Михел закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Влап Михел
Офсайд
66'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
66'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
65'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
65'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
63'
Эль-Хайяти Абденассер сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГОООООЛ - Нецид Томаш АДО Ден Хааг забивает ударом головой
63'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
63'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
62'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
62'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
62'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
61'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Херенвен
61'
Шанс! Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
61'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
61'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
61'
Отличные скиллы показывает Бёгелсдейк Том, обводя своих соперников
60'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Херенвен контролирует мяч.
59'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
59'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
58'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
58'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
58'
Ван Берген Митчелл мяч отрикошетил от ворот
57'
Джонсон Деннис из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
57'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
57'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Матч возобновлен
56'
Трупе Джованни получил травму и заменен. Малоне Дион выходит на поле.
56'
Тактическая замена. Серж Канон уходит с поля и его заменяет Пинас Шакилль
Травма, повреждение
56'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
54'
Джонсон Деннис мяч отрикошетил от ворот
54'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
54'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
54'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Влап Михел нанес удар, мяч был парирован, но Цвинкелс Роберт не удержал его в руках.
53'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
53'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
52'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
52'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Нецид Томаш пострадал.
51'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
51'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает пас партнеру.
50'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Херенвен контролирует мяч.
47'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
47'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
47'
Вауденберг Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет слишком грубо. Эль-Хайяти Абденассер оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
45'
Трупе Джованни наказан за толчок Дрешевич Ибрахим
44'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Госсенс Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
44'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
44'
Ринстра Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
43'
Хорошую попытку сделал Джонсон Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
42'
Трупе Джованни задерживает мяч рукой
42'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
42'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
41'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Баккер Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Херенвен
39'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
39'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает пас партнеру.
38'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
37'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Дрешевич Ибрахим из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нецид Томаш
37'
Хорошую попытку сделал Джонсон Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Дрешевич Ибрахим
36'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
36'
Шанс! Ван Берген Митчелл из команды Херенвен пробил головой, но мимо
35'
Ламмерс Сэм нанес удар, мяч был парирован, но Цвинкелс Роберт не удержал его в руках.
35'
Влап Михел из команды Херенвен делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
35'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен в офсайде
Фол, нарушение
34'
Нецид Томаш наказан за толчок Хан Уорнер
32'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
32'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
31'
Хорнкамп Ииц получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Хорнкамп Ииц атаковал сзади соперника. Это Бекер Шеральдо заработал своей команде штрафной
31'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой справа.
Фол, нарушение
31'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Джонсон Деннис
28'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Баккер Данни нанес удар головой, но Хан Уорнер спокойно отбил мяч.
Угловой
28'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
28'
Хороший удар издали нанес Бекер Шеральдо, но отличный сейв сделал Хан Уорнер. Угловой.
27'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
27'
Ламмерс Сэм нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
26'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает пас партнеру.
26'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
24'
Ламмерс Сэм нанес удар чуть мимо. Близко!
24'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
24'
Удар от ворот произведет Херенвен
23'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Ламмерс Сэм сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Влап Михел изменил счет на табло!
21'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
21'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
20'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Удар от ворот произведет Херенвен
19'
Шанс! Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
Угловой
19'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
19'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
18'
Нецид Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бёгелсдейк Том делает длинную передачу вперед
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Бёгелсдейк Том, его свалил Дрешевич Ибрахим.
16'
Херенвен контролирует мяч.
15'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Херенвен контролирует мяч.
12'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
11'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Удар от ворот произведет Херенвен
10'
Шанс! Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
Угловой
10'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
10'
Влап Михел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
10'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
9'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
9'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
8'
Серж Канон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Серж Канон грубо играет против соперника. Пострадал Ламмерс Сэм
8'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
7'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Офсайд
5'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
5'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Хорнкамп Ииц из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
3'
Херенвен контролирует мяч.
3'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
3'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
3'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Хорнкамп Ииц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
2'
Иммерс Лекс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Иммерс Лекс нанес удар, мяч был парирован, но Хан Уорнер не удержал его в руках.
2'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
2'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
1'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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