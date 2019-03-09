Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 13118
2:3
Конец матча
8' Желтая карточкаСерж Канон
0:1
21' ГолВлап Михел
31' Желтая карточкаХорнкамп Ииц
1:1
63' ГолНецид Томаш
1:2
67' ГолВлап Михел
87' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
1:3
90' ГолЛаммерс Сэм
2:3
90' ПенальтиЭль-Хайяти Абденассер
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
97'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг пасует в штрафную, но Хан Уорнер выходит и ловит мяч.
96'
96'
Матч возобновлен
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
95'
94'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
94'
ПЕНАЛЬТИ - Хег Даниэль из команды Херенвен привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Нецид Томаш.
93'
92'
92'
Пинас Шакилль ошибается в защите.
92'
Ван Амерсфоорт Пелле сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм изменил счет на табло!
92'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает пас партнеру.
91'
91'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
88'
88'
87'
Рефери не любит споров - именно за это Бёгелсдейк Том сейчас получил желтую
87'
Бёгелсдейк Том нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
86'
86'
86'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 13118 болельщиков
84'
84'
83'
83'
Судья сигнализирует, что Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ламмерс Сэм
82'
82'
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
80'
Головой пробил Бёгелсдейк Том, но голкипер отбил его в поле!
80'
80'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Госсенс Джон
80'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Матч возобновлен
79'
Хорнкамп Ииц получил травму и заменен. Шмидт Доке выходит на поле.
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Хорнкамп Ииц получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Хорнкамп Ииц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Ламмерс Сэм пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
77'
76'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
76'
Судья сигнализирует, что Джонсон Деннис из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Малоне Дион
75'
75'
Тактическая замена. Баккер Данни уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
74'
ШАНС! Госсенс Джон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
74'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Схарс Стейн
73'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Джонсон Деннис
73'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
73'
73'
72'
72'
ШАНС! Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
71'
71'
ШАНС! Мейерс Арон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
69'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
68'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
68'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Отличный гол забил Влап Михел
67'
Г О О О О Л Влап Михел закручивает штрафной в сетку! Великолепно
66'
Судья сигнализирует, что Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Влап Михел
66'
66'
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
63'
Эль-Хайяти Абденассер сделал результативную передачу.
63'
ГОООООЛ - Нецид Томаш АДО Ден Хааг забивает ударом головой
63'
63'
63'
62'
62'
62'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
61'
61'
61'
61'
Шанс! Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
61'
61'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
61'
Отличные скиллы показывает Бёгелсдейк Том, обводя своих соперников
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
59'
59'
59'
58'
58'
58'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
58'
Ван Берген Митчелл мяч отрикошетил от ворот
57'
Джонсон Деннис из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хорнкамп Ииц из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Матч возобновлен
56'
Трупе Джованни получил травму и заменен. Малоне Дион выходит на поле.
56'
Тактическая замена. Серж Канон уходит с поля и его заменяет Пинас Шакилль
56'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
54'
Джонсон Деннис мяч отрикошетил от ворот
54'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
54'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Влап Михел нанес удар, мяч был парирован, но Цвинкелс Роберт не удержал его в руках.
53'
53'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
52'
52'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Нецид Томаш пострадал.
51'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
49'
48'
Ринстра Бен наказан за толчок Эль-Хайяти Абденассер
47'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
47'
Вауденберг Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет слишком грубо. Эль-Хайяти Абденассер оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Трупе Джованни наказан за толчок Дрешевич Ибрахим
44'
44'
Госсенс Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Ринстра Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
43'
Хорошую попытку сделал Джонсон Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Трупе Джованни задерживает мяч рукой
42'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
42'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
41'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Баккер Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
39'
39'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
39'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
37'
37'
Судья сигнализирует, что Дрешевич Ибрахим из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нецид Томаш
37'
Хорошую попытку сделал Джонсон Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
Судья сигнализирует, что Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Дрешевич Ибрахим
36'
36'
Шанс! Ван Берген Митчелл из команды Херенвен пробил головой, но мимо
35'
Ламмерс Сэм нанес удар, мяч был парирован, но Цвинкелс Роберт не удержал его в руках.
35'
Влап Михел из команды Херенвен делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен в офсайде
34'
Нецид Томаш наказан за толчок Хан Уорнер
32'
32'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
31'
Хорнкамп Ииц получил желтую карточку от судьи
31'
Судья свистит. Хорнкамп Ииц атаковал сзади соперника. Это Бекер Шеральдо заработал своей команде штрафной
31'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ринстра Бен из команды Херенвен подал угловой справа.
31'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Джонсон Деннис
28'
28'
Баккер Данни нанес удар головой, но Хан Уорнер спокойно отбил мяч.
28'
28'
Хороший удар издали нанес Бекер Шеральдо, но отличный сейв сделал Хан Уорнер. Угловой.
27'
27'
Ламмерс Сэм нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
26'
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
24'
Ламмерс Сэм нанес удар чуть мимо. Близко!
24'
24'
23'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
21'
Ламмерс Сэм сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Влап Михел изменил счет на табло!
21'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
20'
20'
20'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
19'
Шанс! Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
19'
19'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
18'
Нецид Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бёгелсдейк Том делает длинную передачу вперед
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
17'
17'
Назначен штрафной. Пострадал Бёгелсдейк Том, его свалил Дрешевич Ибрахим.
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
14'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
13'
12'
12'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
10'
Шанс! Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
10'
10'
Влап Михел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
9'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
8'
Серж Канон получил желтую карточку от судьи
8'
Безумный фол. Серж Канон грубо играет против соперника. Пострадал Ламмерс Сэм
8'
8'
7'
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
5'
5'
4'
Судья сигнализирует, что Хорнкамп Ииц из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
3'
3'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
3'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Хорнкамп Ииц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Иммерс Лекс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Иммерс Лекс нанес удар, мяч был парирован, но Хан Уорнер не удержал его в руках.
2'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
2'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Итог 3 Нью-Йорк Ред Буллз-2 1 Своп Парк Рейнджерс Итог 2 Сент-Луис 1 Инди Илевен 63' 3 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити 20' 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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