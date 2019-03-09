Стадион: Филипс Зрители: 34300
1:0
5' ГолДе Йонг Люк
15' Желтая карточкаТасенде Хосе
2:0
71' ГолМален Дониэлл
85' Желтая карточкаМален Дониэлл
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Мален Дониэлл нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
94'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
93'
93'
92'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
90'
Тактическая замена. Дервит Дориан уходит с поля и его заменяет Кастанер Жервейн
89'
89'
89'
Мален Дониэлл из команды ПСВ подал угловой слева.
89'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Мален Дониэлл из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
88'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
88'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
87'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
87'
86'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Садилек Михал из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Мален Дониэлл получил желтую карточку от судьи
85'
Мален Дониэлл из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
84'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда толкнул локтем оппонента. Это Тасенде Хосе заработал фол
84'
84'
Шанс! Дюмфрис Дензел из команды ПСВ пробил головой, но мимо
83'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
83'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
83'
Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Mohammed Ihattaren уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон
82'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Mohammed Ihattaren
81'
Mohammed Ihattaren нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Мален Дониэлл нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Плохо сыграл Дервит Дориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Mohammed Ihattaren навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
Дервит Дориан из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Мален Дониэлл пострадал.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Лундквист Рамон-Паскаль уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
78'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бергвейн Стевен и попал в перекладину!
78'
Плохо сыграл Кох Менно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
78'
77'
76'
75'
ПСВ начинает контратаку
75'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
75'
Mohammed Ihattaren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Садилек Михал из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Ван Анхолт Пеле пострадал.
73'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
71'
Дюмфрис Дензел сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!
71'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает пас партнеру.
71'
Росарио Пабло разрезает оборону соперника отличным пасом
71'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
71'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ подал угловой слева.
71'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бергвейн Стевен и Тасенде Хосе из команды ПСВ.
70'
Де Йонг Люк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
69'
69'
68'
Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
68'
Тактическая замена. Гакпо Коди уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
67'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Садилек Михал
67'
ШАНС! Те Вреде Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
67'
66'
66'
Матч возобновлен
66'
Лундквист Рамон-Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Дюмфрис Дензел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
65'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
64'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
64'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда подал угловой справа.
64'
Фиргевер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
63'
63'
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 34300 болельщиков
62'
61'
61'
60'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
59'
Де Йонг Люк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
59'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
58'
Ван Анхолт Пеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Тасенде Хосе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
57'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Судья сигнализирует, что Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
57'
57'
Гакпо Коди из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ делает пас партнеру.
56'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
56'
Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
56'
Корте Джованни из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
54'
Де Йонг Люк из команды ПСВ играет слишком грубо. Кох Менно оказался на газоне.
54'
54'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
53'
53'
52'
52'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
51'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Судья сигнализирует, что Гакпо Коди из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ван Анхолт Пеле
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ в офсайде
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
47'
Mohammed Ihattaren сделал результативную передачу.
47'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
47'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ делает отличный кросс...
47'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает неудачный навес.
46'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
Де Йонг Люк задерживает мяч рукой
44'
43'
43'
43'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
43'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
43'
Корте Джованни из команды НАК Бреда толкнул локтем оппонента. Это Тасенде Хосе заработал фол
42'
42'
Гакпо Коди из команды ПСВ делает неудачный навес.
42'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Корте Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ подал угловой справа.
39'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
38'
Шанс! Дервит Дориан из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
37'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
37'
Гакпо Коди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой слева.
37'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
35'
34'
Росарио Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
33'
32'
32'
31'
Дюмфрис Дензел задерживает мяч рукой
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
29'
29'
28'
28'
27'
Де Йонг Люк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Гакпо Коди разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
26'
26'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
23'
22'
22'
22'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
21'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
19'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тасенде Хосе и попал в перекладину!
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Гакпо Коди, и мяч снова в игре
19'
Отличные скиллы показывает Гакпо Коди, обводя своих соперников
19'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Нийхолт Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Тасенде Хосе получил желтую карточку от судьи
15'
Тасенде Хосе из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Кох Менно пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
15'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
14'
14'
13'
13'
12'
11'
11'
Те Вреде Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
11'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
9'
Плохо сыграл Дервит Дориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Mohammed Ihattaren навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Кох Менно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
8'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Гакпо Коди из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Шваб Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ подал угловой справа.
7'
Дюмфрис Дензел мяч отрикошетил от ворот
7'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
6'
5'
Гакпо Коди сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк изменил счет на табло!
5'
Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
5'
Тасенде Хосе из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
4'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ играет слишком грубо. Герсбах Алекс оказался на газоне.
4'
3'
3'
Бергвейн Стевен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Дервит Дориан из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ПСВ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Итог 3 Нью-Йорк Ред Буллз-2 1 Своп Парк Рейнджерс Итог 2 Сент-Луис 1 Инди Илевен 63' 3 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити 20' 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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