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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 34300
ПСВ
2:0
Конец матча
НАК Бреда
0'
1:0
5' Гол
Де Йонг Люк
15' Желтая карточка
Тасенде Хосе
2:0
71' Гол
Мален Дониэлл
85' Желтая карточка
Мален Дониэлл
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Мален Дониэлл нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
94'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
93'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
93'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
ПСВ контролирует мяч.
90'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
90'
Тактическая замена. Дервит Дориан уходит с поля и его заменяет Кастанер Жервейн
89'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Мален Дониэлл из команды ПСВ подал угловой слева.
89'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Мален Дониэлл из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
88'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
88'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
87'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
87'
ПСВ контролирует мяч.
86'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Садилек Михал из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
85'
Мален Дониэлл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Мален Дониэлл из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
84'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда толкнул локтем оппонента. Это Тасенде Хосе заработал фол
84'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
84'
Шанс! Дюмфрис Дензел из команды ПСВ пробил головой, но мимо
83'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
83'
Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
83'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Mohammed Ihattaren уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Mohammed Ihattaren
81'
Mohammed Ihattaren нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Мален Дониэлл нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Плохо сыграл Дервит Дориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Mohammed Ihattaren навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
80'
Дервит Дориан из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Мален Дониэлл пострадал.
79'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Лундквист Рамон-Паскаль уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
78'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бергвейн Стевен и попал в перекладину!
78'
Плохо сыграл Кох Менно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
78'
ПСВ контролирует мяч.
77'
НАК Бреда контролирует мяч.
76'
ПСВ контролирует мяч.
75'
ПСВ начинает контратаку
Угловой
75'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
75'
Mohammed Ihattaren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
75'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
75'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
74'
Садилек Михал из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Ван Анхолт Пеле пострадал.
73'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
71'
Дюмфрис Дензел сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!
71'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает пас партнеру.
71'
Росарио Пабло разрезает оборону соперника отличным пасом
71'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
71'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ подал угловой слева.
71'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бергвейн Стевен и Тасенде Хосе из команды ПСВ.
70'
Де Йонг Люк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
70'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
69'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
68'
Тактическая замена. Гакпо Коди уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
67'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Садилек Михал
67'
ШАНС! Те Вреде Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
ПСВ контролирует мяч.
66'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
66'
Лундквист Рамон-Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
66'
Дюмфрис Дензел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Удар от ворот произведет ПСВ
65'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Шанс! Кох Менно из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
64'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
64'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда подал угловой справа.
64'
Фиргевер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
63'
ПСВ контролирует мяч.
63'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 34300 болельщиков
62'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
ПСВ контролирует мяч.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
59'
Де Йонг Люк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
59'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
58'
Ван Анхолт Пеле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Тасенде Хосе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Зут Йерун из команды ПСВ.
57'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
57'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
57'
Гакпо Коди из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ делает пас партнеру.
56'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
56'
Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
56'
Корте Джованни из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
НАК Бреда контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
54'
Де Йонг Люк из команды ПСВ играет слишком грубо. Кох Менно оказался на газоне.
54'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
54'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
53'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
53'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
52'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
51'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Гакпо Коди из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ван Анхолт Пеле
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Офсайд
50'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ в офсайде
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
47'
Mohammed Ihattaren сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
47'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ делает отличный кросс...
47'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает неудачный навес.
46'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Офсайд
45'
Де Йонг Люк задерживает мяч рукой
44'
ПСВ контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
43'
Де Йонг Люк из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
43'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
43'
Корте Джованни из команды НАК Бреда толкнул локтем оппонента. Это Тасенде Хосе заработал фол
42'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
42'
Гакпо Коди из команды ПСВ делает неудачный навес.
42'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Корте Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
40'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ подал угловой справа.
39'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
38'
ПСВ контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет ПСВ
38'
Шанс! Дервит Дориан из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
37'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
37'
Гакпо Коди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой слева.
37'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
НАК Бреда контролирует мяч.
36'
НАК Бреда контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
35'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Травма, повреждение
34'
Росарио Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Дюмфрис Дензел задерживает мяч рукой
31'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
30'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
НАК Бреда контролирует мяч.
29'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
27'
Де Йонг Люк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Гакпо Коди разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
26'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
НАК Бреда контролирует мяч.
23'
НАК Бреда контролирует мяч.
22'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
22'
Де Йонг Люк из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
21'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
21'
Де Йонг Люк из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
ПСВ контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
19'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тасенде Хосе и попал в перекладину!
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Гакпо Коди, и мяч снова в игре
19'
Отличные скиллы показывает Гакпо Коди, обводя своих соперников
19'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Нийхолт Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
15'
Тасенде Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Тасенде Хосе из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Кох Менно пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
14'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
13'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
12'
НАК Бреда контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет ПСВ
11'
Те Вреде Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
11'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Плохо сыграл Дервит Дориан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Mohammed Ihattaren навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Кох Менно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
8'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Гакпо Коди из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Шваб Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
7'
Mohammed Ihattaren из команды ПСВ подал угловой справа.
7'
Дюмфрис Дензел мяч отрикошетил от ворот
7'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Гакпо Коди сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк изменил счет на табло!
5'
Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
5'
Тасенде Хосе из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
4'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ играет слишком грубо. Герсбах Алекс оказался на газоне.
4'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
3'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бергвейн Стевен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Дервит Дориан из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
2'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
ПСВ контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ПСВ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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