  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10523
Амьен
2:1
Конец матча
Ним
0'
1:0
49' Гол
Гирасси Серу
1:1
53' Гол
Алиуи Рашид
55' Желтая карточка
Конате Мусса
2:1
64' Гол
Питерс Эрик
71' Желтая карточка
Лефор Жордан
76' Желтая карточка
Ландре Лоик
89' Красная карточка
Гирасси Серу
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 10523 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
96'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
96'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
96'
Саванье Тежи возвращается на поле.
96'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
95'
Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
95'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
93'
Тактическая замена. Тьоте Шейк уходит с поля и его заменяет Отеро Хуан
93'
Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали
93'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Удар от ворот произведет Амьен
92'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
92'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
91'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
УДАЛЕНИЕ! - Гирасси Серу удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Гирасси Серу грубо играет против соперника. Пострадал Буанга Денис
89'
Удар от ворот произведет Ним
88'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Амьен
86'
Ландре Лоик не смог попасть в створ ударом издали
85'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает неудачный навес.
83'
Матч возобновлен
83'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Мендоса Стивен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Годдос Саман наказан за толчок Ландре Лоик
81'
Удар от ворот произведет Амьен
81'
Тактическая замена. Ферри Жордан уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
81'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Бриансон Антони из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
79'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Конате Мусса пробил со штрафного прямо в стенку
77'
Тьоте Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Удар от ворот произведет Ним
77'
Тактическая замена. Алакуш Софьян уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
77'
Шанс! Гуано Принс-Десир из команды Амьен пробил головой, но мимо
76'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Ландре Лоик из команды Ним предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
75'
Удар от ворот произведет Ним
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Конате Мусса из команды Амьен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
75'
Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
74'
Лефор Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Алиуи Рашид!
72'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
71'
Лефор Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
71'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Тьоте Шейк из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
71'
Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
70'
Тьоте Шейк мяч отрикошетил от ворот
70'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
69'
Буанга Денис из команды Ним играет слишком грубо. Питерс Эрик оказался на газоне.
69'
Ним имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
68'
Годдос Саман из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Саванье Тежи заработал фол
68'
Удар от ворот произведет Ним
68'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
67'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
67'
Крафт Эмиль мяч отрикошетил от ворот
67'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Гирасси Серу сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О О О Л - Питерс Эрик из команды Амьен с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
64'
Гирасси Серу из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
63'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Амьен контролирует мяч.
62'
Амьен контролирует мяч.
61'
Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Буанга Денис
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
60'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Бриансон Антони наказан за толчок Конате Мусса
59'
Удар от ворот произведет Амьен
58'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
55'
Конате Мусса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Конате Мусса грубо играет против соперника. Пострадал Бриансон Антони
53'
Рипар Рено сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГОООООЛ - Алиуи Рашид Ним забивает ударом головой
53'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
51'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
Описание гола
49'
Г О О О О О Л - Гирасси Серу ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
49'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
47'
Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Годдос Саман из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Монкондю Томас из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
45'
Хороший удар издали нанес Годдос Саман, но отличный сейв сделал Бернардони Поль. Угловой.
44'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
43'
Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
43'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
43'
Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
42'
Бобишон Антонен мяч отрикошетил от ворот
41'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Блен Алексис из команды Амьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Бриансон Антони из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
38'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Ним контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Конате Мусса грубо играет против соперника. Пострадал Ландре Лоик
36'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Хорошую попытку сделал Рипар Рено. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Ним начинает контратаку
34'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
33'
Удар от ворот произведет Амьен
33'
Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали
33'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
33'
Монкондю Томас из команды Амьен подал угловой слева.
33'
Конате Мусса мяч отрикошетил от ворот
32'
О, нет. Из многообещающей позиции Конате Мусса из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
32'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
32'
Питерс Эрик пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль ловит мяч
32'
Конате Мусса нанес удар, мяч был парирован, но Бернардони Поль не удержал его в руках.
31'
Годдос Саман из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Ним
31'
Амьен имеет хороший шанс забить.
30'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Удар от ворот произведет Ним
30'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Алакуш Софьян наказан за толчок Блен Алексис
29'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
28'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
28'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Бобишон Антонен из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Удар от ворот произведет Ним
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гирасси Серу и попал в перекладину!
27'
Тьоте Шейк из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
26'
Конате Мусса из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Удар от ворот произведет Ним
26'
Годдос Саман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
24'
Питерс Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Амьен
23'
Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Ним контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
Травма, повреждение
20'
Питерс Эрик возвращается на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Удар от ворот произведет Амьен
20'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
20'
Ферри Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Питерс Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
16'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
15'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
12'
Бобишон Антонен из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
11'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Алиуи Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Питерс Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Гирасси Серу из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Амьен контролирует мяч.
8'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
8'
Рипар Рено из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Годдос Саман из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
7'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Удар от ворот произведет Амьен
6'
Алиуи Рашид из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
6'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Рипар Рено
5'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
3'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен играет слишком грубо. Бриансон Антони оказался на газоне.
2'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бриансон Антони из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
1'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
1'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Колумбия: Примера А Апертура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Сальвадор: Примера: Клаусура
США: USL Championship
США: МЛС
Уругвай: Примера: Апертура
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация