Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 10523
1:0
49' ГолГирасси Серу
1:1
53' ГолАлиуи Рашид
55' Желтая карточкаКонате Мусса
2:1
64' ГолПитерс Эрик
71' Желтая карточкаЛефор Жордан
76' Желтая карточкаЛандре Лоик
89' Красная карточкаГирасси Серу
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 10523 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
96'
96'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
96'
Саванье Тежи возвращается на поле.
96'
95'
Матч возобновлен
95'
Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.
95'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
93'
Тактическая замена. Тьоте Шейк уходит с поля и его заменяет Отеро Хуан
93'
93'
93'
92'
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
УДАЛЕНИЕ! - Гирасси Серу удален за серьёзный фол
89'
Безумный фол. Гирасси Серу грубо играет против соперника. Пострадал Буанга Денис
89'
88'
87'
87'
86'
86'
86'
Ландре Лоик не смог попасть в створ ударом издали
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
84'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает неудачный навес.
83'
Матч возобновлен
83'
83'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Мендоса Стивен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Годдос Саман наказан за толчок Ландре Лоик
81'
81'
Тактическая замена. Ферри Жордан уходит с поля и его заменяет Гийом Батист
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Бриансон Антони из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
79'
78'
Конате Мусса пробил со штрафного прямо в стенку
77'
Тьоте Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
77'
Тактическая замена. Алакуш Софьян уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
77'
Шанс! Гуано Принс-Десир из команды Амьен пробил головой, но мимо
76'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Ландре Лоик из команды Ним предупрежден после нескольких фолов.
76'
Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Конате Мусса из команды Амьен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
75'
Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
Матч возобновлен
74'
Лефор Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Алиуи Рашид!
72'
71'
Лефор Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
71'
Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
71'
71'
Тьоте Шейк из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
71'
Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
70'
Тьоте Шейк мяч отрикошетил от ворот
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
69'
Буанга Денис из команды Ним играет слишком грубо. Питерс Эрик оказался на газоне.
69'
Ним имеет хороший шанс забить.
68'
Годдос Саман из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Саванье Тежи заработал фол
68'
68'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
67'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
67'
Крафт Эмиль мяч отрикошетил от ворот
67'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Гирасси Серу сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О О О Л - Питерс Эрик из команды Амьен с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
64'
Гирасси Серу из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
63'
63'
63'
62'
61'
Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Буанга Денис
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
60'
59'
Бриансон Антони наказан за толчок Конате Мусса
59'
58'
58'
58'
57'
57'
56'
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Конате Мусса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
55'
Безумный фол. Конате Мусса грубо играет против соперника. Пострадал Бриансон Антони
53'
Рипар Рено сделал результативную передачу.
53'
ГОООООЛ - Алиуи Рашид Ним забивает ударом головой
53'
52'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
51'
51'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
49'
Г О О О О О Л - Гирасси Серу ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
49'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
48'
48'
47'
47'
47'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Годдос Саман из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
45'
Монкондю Томас из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
45'
Хороший удар издали нанес Годдос Саман, но отличный сейв сделал Бернардони Поль. Угловой.
44'
44'
44'
43'
43'
43'
43'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Бобишон Антонен мяч отрикошетил от ворот
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
39'
Блен Алексис из команды Амьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
39'
Судья сигнализирует, что Бриансон Антони из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
38'
38'
37'
37'
Ним контролирует мяч.
36'
Безумный фол. Конате Мусса грубо играет против соперника. Пострадал Ландре Лоик
36'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Хорошую попытку сделал Рипар Рено. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Ним начинает контратаку
34'
34'
34'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
33'
33'
33'
33'
Монкондю Томас из команды Амьен подал угловой слева.
33'
Конате Мусса мяч отрикошетил от ворот
32'
О, нет. Из многообещающей позиции Конате Мусса из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
32'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
32'
Питерс Эрик пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль ловит мяч
32'
Конате Мусса нанес удар, мяч был парирован, но Бернардони Поль не удержал его в руках.
31'
Годдос Саман из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Амьен имеет хороший шанс забить.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
30'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Алакуш Софьян наказан за толчок Блен Алексис
29'
28'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Бобишон Антонен из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гирасси Серу и попал в перекладину!
27'
Тьоте Шейк из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
26'
Конате Мусса из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Годдос Саман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Питерс Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
22'
22'
Ним контролирует мяч.
21'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
20'
Питерс Эрик возвращается на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
20'
20'
Ферри Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
19'
18'
Матч возобновлен
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Питерс Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
16'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
12'
Бобишон Антонен из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Алиуи Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Питерс Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Гирасси Серу из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
9'
8'
8'
Рипар Рено из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
8'
Судья сигнализирует, что Годдос Саман из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
7'
7'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
6'
Алиуи Рашид из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Рипар Рено
5'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
4'
Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
3'
2'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен играет слишком грубо. Бриансон Антони оказался на газоне.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Бриансон Антони из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
1'
1'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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