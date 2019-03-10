Стадион: Роазон Парк
0:1
20' ГолНинга Родрике
25' Желтая карточкаАрмугом Йоэль
35' Вторая желтая карточкаАрмугом Йоэль
1:1
39' ГолБуриго Бенжамен
42' Желтая карточкаГренье Клеман
45' Желтая карточкаФахир Файсал
Второй тайм
54'
54'
Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
53'
Ньянг М'Байе из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
53'
52'
Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали
52'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
ШАНС! Гренье Клеман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
51'
Головой пробил Эну Адриен, но голкипер отбил его в поле!
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
50'
Кривелли Энцо задерживает мяч рукой
50'
Мешер Андре наказан за толчок Кривелли Энцо
49'
49'
48'
48'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
48'
Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
47'
Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
47'
47'
Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
46'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
45'
Ренн начинает контратаку
45'
Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
44'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Онианге Принс
44'
Гради Жонатан из команды Кан пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
44'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Гренье Клеман получил желтую карточку от судьи
42'
Гренье Клеман наказан за толчок Гради Жонатан
42'
42'
42'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
Г О О О О Л Буриго Бенжамен закручивает штрафной в сетку! Великолепно
39'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
39'
Судья сигнализирует, что Женевуа Ромен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
38'
Сарр Исмаила из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Бен Арфа Хатем делает длинную передачу вперед
37'
37'
37'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
УДАЛЕНИЕ! - Армугом Йоэль из команды Кан получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
33'
33'
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
32'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
32'
31'
31'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тшокунте Малик пострадал.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
30'
Бен Арфа Хатем пробил со штрафного прямо в стенку
29'
28'
Тшокунте Малик из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Траоре Амари заработал фол
28'
Кан контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Ренн
26'
25'
Армугом Йоэль получил желтую карточку от судьи
25'
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Тшокунте Малик из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тшокунте Малик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
23'
Сарр Исмаила из команды Ренн пасует в штрафную, но Самба Брис выходит и ловит мяч.
23'
Сарр Исмаила из команды Ренн нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
23'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
22'
20'
Хауи Саиф-Эдин сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Нинга Родрике из команды Кан переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Нинга Родрике из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
20'
19'
19'
19'
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Удар от ворот произведет Ренн
17'
Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали
17'
17'
Эну Адриен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
16'
16'
15'
Тшокунте Малик из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Женевуа Ромен наказан за толчок Ньянг М'Байе
15'
Траоре Амари возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Нинга Родрике наказан за толчок Траоре Амари
12'
11'
Сарр Исмаила наказан за толчок Армугом Йоэль
11'
Нинга Родрике из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
10'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
9'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
8'
8'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
7'
Мешер Андре из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
6'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
5'
Бенсебаини Рами из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Гренье Клеман из команды Ренн играет слишком грубо. Хауи Саиф-Эдин оказался на газоне.
3'
Кан контролирует мяч.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
1'
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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