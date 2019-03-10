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  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
1:1
Второй тайм: 54'
Кан
0'
0:1
20' Гол
Нинга Родрике
25' Желтая карточка
Армугом Йоэль
35' Вторая желтая карточка
Армугом Йоэль
1:1
39' Гол
Буриго Бенжамен
42' Желтая карточка
Гренье Клеман
45' Желтая карточка
Фахир Файсал
54'
Второй тайм
54'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
53'
Ньянг М'Байе из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
53'
Удар от ворот произведет Кан
52'
Сарр Исмаила не смог попасть в створ ударом издали
52'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Удар от ворот произведет Кан
51'
ШАНС! Гренье Клеман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
51'
Головой пробил Эну Адриен, но голкипер отбил его в поле!
50'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Офсайд
50'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
Фол, нарушение
50'
Кривелли Энцо задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
50'
Мешер Андре наказан за толчок Кривелли Энцо
49'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
48'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
48'
Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
47'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
47'
Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
46'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
46'
Ренн контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Кан
Желтая карточка
48'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
47'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
47'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
47'
Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
46'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
46'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
45'
Ренн начинает контратаку
45'
Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
44'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Онианге Принс
44'
Гради Жонатан из команды Кан пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
44'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Гренье Клеман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Гренье Клеман наказан за толчок Гради Жонатан
42'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Описание гола
39'
Г О О О О Л Буриго Бенжамен закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Женевуа Ромен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
38'
Сарр Исмаила из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Бен Арфа Хатем делает длинную передачу вперед
37'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
37'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
УДАЛЕНИЕ! - Армугом Йоэль из команды Кан получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Армугом Йоэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
32'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
32'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тшокунте Малик пострадал.
30'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Бен Арфа Хатем пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Армугом Йоэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
Фол, нарушение
28'
Тшокунте Малик из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Траоре Амари заработал фол
28'
Кан контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Ренн
26'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
25'
Армугом Йоэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Армугом Йоэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Тшокунте Малик из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тшокунте Малик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
23'
Сарр Исмаила из команды Ренн пасует в штрафную, но Самба Брис выходит и ловит мяч.
23'
Сарр Исмаила из команды Ренн нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
23'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
22'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Хауи Саиф-Эдин сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Нинга Родрике из команды Кан переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Нинга Родрике из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
20'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Удар от ворот произведет Ренн
17'
Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали
17'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
17'
Эну Адриен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
16'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
15'
Тшокунте Малик из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Женевуа Ромен наказан за толчок Ньянг М'Байе
Травма, повреждение
15'
Траоре Амари возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Ренн контролирует мяч.
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Нинга Родрике наказан за толчок Траоре Амари
12'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Сарр Исмаила наказан за толчок Армугом Йоэль
11'
Нинга Родрике из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
10'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
9'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
9'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Кан
8'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Удар от ворот произведет Кан
7'
Мешер Андре из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
6'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
6'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
5'
Бенсебаини Рами из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
4'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Гренье Клеман из команды Ренн играет слишком грубо. Хауи Саиф-Эдин оказался на газоне.
3'
Кан контролирует мяч.
2'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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