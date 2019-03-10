Стадион: Мунисипал
1:0
20' ГолСаного Яя
27' Желтая карточкаТюрам Маркус
44' Красная карточкаКоко Маркус
52' Желтая карточкаФири Лебоганг
58' Желтая карточкаСаного Яя
Второй тайм
95'
Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
95'
Судья сигнализирует, что Траоре Шейк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
94'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
94'
Судья свистит. Эбоа Феликс атаковал сзади соперника. Это Градель Макс-Ален заработал своей команде штрафной
94'
93'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
93'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Судья сигнализирует, что Эбоа Феликс из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
91'
91'
91'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
89'
89'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
89'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
88'
88'
88'
87'
Плохо сыграл Кайяр Марк-Орель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
86'
86'
Тактическая замена. Гарсия Мануэль II уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
85'
ШАНС! Гарсия Мануэль II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
85'
Судья свистит. Сорбон Жереми атаковал сзади соперника. Это Саного Яя заработал своей команде штрафной
84'
84'
Как он промахнулся? Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
84'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Ру Нолан заработал фол
83'
83'
82'
Генгам начинает контратаку
82'
82'
81'
81'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
80'
Кайяр Марк-Орель отбил мяч на угловой после удара Саного Яя из штрафной площади.
80'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает пас партнеру.
80'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
79'
79'
78'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Дидо Этьен
78'
77'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
77'
76'
76'
Бенезе Николя наказан за толчок Сангаре Ибрахим
75'
75'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
73'
71'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
71'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
71'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
71'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
71'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
70'
70'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
69'
69'
Калиду Сидибе наказан за толчок Менди Александр
68'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
68'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Эбоа Феликс пострадал.
67'
67'
66'
Силла Иссиага из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
66'
65'
Судья сигнализирует, что Эбоа Феликс из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Саного Яя
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
64'
64'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
64'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
63'
Доссеви Матьё из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Эбоа Феликс из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Игра в одни ворота сейчас. Тулуза доминирует и владеет мячом
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
60'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
60'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
59'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза забрасывает мяч в штрафную.
59'
Матч возобновлен
58'
Саного Яя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Кайяр Марк-Орель пострадал.
57'
57'
Саного Яя оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кайяр Марк-Орель перевел мяч на угловой.
56'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
56'
Саного Яя мяч отрикошетил от ворот
56'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
55'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Менди Александр
54'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
54'
54'
54'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
54'
54'
53'
Гарсия Мануэль II мяч отрикошетил от ворот
52'
Фири Лебоганг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Судья свистит. Фири Лебоганг атаковал сзади соперника. Это Доссеви Матьё заработал своей команде штрафной
52'
Тулуза начинает контратаку
52'
Калиду Сидибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Сёдзи Гэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
50'
49'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
48'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
48'
47'
47'
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
47'
47'
46'
46'
Траоре Шейк из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Команда Тулуза играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
47'
47'
Как он промахнулся? Тюрам Маркус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Блас Людовик разрезает оборону соперника отличным пасом
46'
Силла Иссиага из команды Тулуза направляет мяч в штрафную площадку, но Кайяр Марк-Орель выбегает и ловит мяч
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Матч возобновлен
44'
УДАЛЕНИЕ! - Коко Маркус удален за серьёзный фол
43'
Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Безумный фол. Коко Маркус грубо играет против соперника. Пострадал Градель Макс-Ален
42'
Блас Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тулуза начинает контратаку
42'
42'
Коко Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
41'
40'
40'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
40'
Блас Людовик из команды Генгам в офсайде
39'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
39'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
39'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гарсия Мануэль II мяча так и не получил
38'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает неудачный навес.
38'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
37'
Менди Александр из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Гойкоэчеа Мауро заработал фол
37'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза в офсайде
36'
36'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Сорбон Жереми делает длинную передачу вперед
34'
34'
33'
33'
33'
33'
33'
Тюрам Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
31'
31'
Градель Макс-Ален навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
30'
Саного Яя мяч отрикошетил от ворот
30'
Плохо сыграл Эбоа Феликс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
28'
28'
Амьен-Аду Кельвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Тюрам Маркус получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Тюрам Маркус грубо играет против соперника. Пострадал Доссеви Матьё
27'
26'
26'
Ребошу Педру из команды Генгам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
25'
Гарсия Мануэль II наказан за толчок Ребошу Педру
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жюльен Кристофер из команды Тулуза.
25'
Генгам имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Хорошую попытку сделал Калиду Сидибе. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
24'
Траоре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
23'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
22'
20'
Гарсия Мануэль II сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Саного Яя изменил счет на табло!
20'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает пас партнеру.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
19'
19'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья свистит. Блас Людовик атаковал сзади соперника. Это Градель Макс-Ален заработал своей команде штрафной
18'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Доссеви Матьё из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
16'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Кайяр Марк-Орель
16'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Траоре Шейк задерживает мяч рукой
15'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
14'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
14'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
14'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игра в одни ворота сейчас. Тулуза доминирует и владеет мячом
13'
13'
12'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Судья свистит. Эбоа Феликс атаковал сзади соперника. Это Саного Яя заработал своей команде штрафной
11'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Калиду Сидибе
10'
10'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
9'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Силла Иссиага наказан за толчок Коко Маркус
9'
8'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
8'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
7'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Ребошу Педру
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
5'
4'
4'
Шанс! Жюльен Кристофер из команды Тулуза пробил головой, но мимо
4'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой слева.
3'
Траоре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
2'
2'
2'
Коко Маркус не смог попасть в створ ударом издали
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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