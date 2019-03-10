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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
1:0
Конец матча
Генгам
0'
1:0
20' Гол
Саного Яя
27' Желтая карточка
Тюрам Маркус
44' Красная карточка
Коко Маркус
52' Желтая карточка
Фири Лебоганг
58' Желтая карточка
Саного Яя
90'+5
Второй тайм
95'
Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Траоре Шейк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
94'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
Фол, нарушение
94'
Судья свистит. Эбоа Феликс атаковал сзади соперника. Это Градель Макс-Ален заработал своей команде штрафной
94'
Удар от ворот произведет Тулуза
Угловой
93'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
93'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Эбоа Феликс из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
91'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
91'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
89'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
89'
Ру Нолан из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
88'
Удар от ворот произведет Генгам
88'
Шанс! Саного Яя из команды Тулуза пробил головой, но мимо
88'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
88'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
87'
Плохо сыграл Кайяр Марк-Орель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Генгам
86'
Тактическая замена. Гарсия Мануэль II уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
85'
ШАНС! Гарсия Мануэль II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
85'
Судья свистит. Сорбон Жереми атаковал сзади соперника. Это Саного Яя заработал своей команде штрафной
84'
Удар от ворот произведет Тулуза
84'
Как он промахнулся? Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
84'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Ру Нолан заработал фол
83'
Генгам контролирует мяч.
83'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ру Нолан из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Генгам начинает контратаку
82'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
80'
Кайяр Марк-Орель отбил мяч на угловой после удара Саного Яя из штрафной площади.
80'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает пас партнеру.
80'
Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.
80'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
79'
Генгам контролирует мяч.
79'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Дидо Этьен
78'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
77'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
77'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Саного Яя из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
76'
Бенезе Николя наказан за толчок Сангаре Ибрахим
75'
Удар от ворот произведет Генгам
75'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Тулуза контролирует мяч.
74'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Тулуза контролирует мяч.
71'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
Офсайд
71'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
Описание гола
71'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
71'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
71'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
70'
Удар от ворот произведет Генгам
70'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
69'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Калиду Сидибе наказан за толчок Менди Александр
68'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
68'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
Фол, нарушение
68'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Эбоа Феликс пострадал.
67'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Силла Иссиага из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
66'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
66'
Генгам контролирует мяч.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Эбоа Феликс из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Саного Яя
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
64'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Гойкоэчеа Мауро взял и забрал мяч на выходе
64'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
63'
Саного Яя из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Доссеви Матьё из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Эбоа Феликс из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
61'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Игра в одни ворота сейчас. Тулуза доминирует и владеет мячом
61'
Тулуза контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Офсайд
60'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
60'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
59'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза забрасывает мяч в штрафную.
59'
Матч возобновлен
Желтая карточка
58'
Саного Яя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Кайяр Марк-Орель пострадал.
Угловой
57'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
57'
Саного Яя оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кайяр Марк-Орель перевел мяч на угловой.
Угловой
56'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
56'
Саного Яя мяч отрикошетил от ворот
56'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
55'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
55'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Менди Александр
54'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
54'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
54'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
53'
Гарсия Мануэль II мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
52'
Фири Лебоганг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Фири Лебоганг атаковал сзади соперника. Это Доссеви Матьё заработал своей команде штрафной
52'
Тулуза начинает контратаку
52'
Калиду Сидибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой слева.
51'
Сёдзи Гэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Удар от ворот произведет Генгам
51'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
50'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Саного Яя из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
49'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
48'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
47'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
47'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Генгам
46'
Удар от ворот произведет Тулуза
46'
Траоре Шейк из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Саного Яя из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Команда Тулуза играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
47'
Удар от ворот произведет Тулуза
47'
Как он промахнулся? Тюрам Маркус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Блас Людовик разрезает оборону соперника отличным пасом
46'
Силла Иссиага из команды Тулуза направляет мяч в штрафную площадку, но Кайяр Марк-Орель выбегает и ловит мяч
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Матч возобновлен
44'
УДАЛЕНИЕ! - Коко Маркус удален за серьёзный фол
Травма, повреждение
43'
Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Коко Маркус грубо играет против соперника. Пострадал Градель Макс-Ален
42'
Блас Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тулуза начинает контратаку
42'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Коко Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
41'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
41'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
40'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
40'
Блас Людовик из команды Генгам в офсайде
39'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
39'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гарсия Мануэль II мяча так и не получил
38'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает неудачный навес.
38'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
Фол, нарушение
37'
Менди Александр из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Гойкоэчеа Мауро заработал фол
37'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза в офсайде
36'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Сорбон Жереми делает длинную передачу вперед
34'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Тулуза контролирует мяч.
33'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
33'
Тюрам Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Генгам
Угловой
31'
Градель Макс-Ален навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
30'
Саного Яя мяч отрикошетил от ворот
30'
Плохо сыграл Эбоа Феликс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
До Лука из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
30'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
28'
Удар от ворот произведет Генгам
28'
Саного Яя из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Амьен-Аду Кельвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Тюрам Маркус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Тюрам Маркус грубо играет против соперника. Пострадал Доссеви Матьё
27'
Удар от ворот произведет Генгам
26'
Удар от ворот произведет Тулуза
26'
Ребошу Педру из команды Генгам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
25'
Гарсия Мануэль II наказан за толчок Ребошу Педру
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жюльен Кристофер из команды Тулуза.
25'
Генгам имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Хорошую попытку сделал Калиду Сидибе. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
24'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
24'
Траоре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
23'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
22'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Гарсия Мануэль II сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Саного Яя изменил счет на табло!
20'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает пас партнеру.
20'
Саного Яя из команды Тулуза делает пас партнеру.
20'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
19'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
19'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Блас Людовик атаковал сзади соперника. Это Градель Макс-Ален заработал своей команде штрафной
18'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
18'
Доссеви Матьё из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Траоре Шейк задерживает мяч рукой
15'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
14'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
14'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
14'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игра в одни ворота сейчас. Тулуза доминирует и владеет мячом
13'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Генгам контролирует мяч.
12'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Эбоа Феликс атаковал сзади соперника. Это Саного Яя заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Калиду Сидибе
10'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
9'
Силла Иссиага наказан за толчок Коко Маркус
9'
Удар от ворот произведет Генгам
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
8'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
7'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
7'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
6'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Ребошу Педру
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Тулуза контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Генгам
4'
Шанс! Жюльен Кристофер из команды Тулуза пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой слева.
3'
Траоре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
2'
Тулуза контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Тулуза
2'
Коко Маркус не смог попасть в створ ударом издали
1'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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