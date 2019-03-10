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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 50935
Марсель
1:0
Конец матча
Ницца
0'
58' Желтая карточка
Окампос Лукас
1:0
61' Гол
Балотелли Марио
69' Желтая карточка
Камара Бубакар
90' Желтая карточка
Эрей Кристоф
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 50935 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
93'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
91'
Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
91'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Пайе Димитри бьет со штрафного в створ, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
90'
Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
89'
Радоньич Неманья из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
Фол, нарушение
88'
Радоньич Неманья наказан за толчок Сарр Маланг
87'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
86'
Радоньич Неманья наказан за толчок Сарр Маланг
86'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Радоньич Неманья
85'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
84'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Ницца контролирует мяч.
83'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
83'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Опасность предотвращена - Сарр Маланг из команды Ницца вступил в отбор удачно
82'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
81'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Марсель
78'
Ницца делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
78'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
78'
Тамез Адриен не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
78'
Окампос Лукас наказан за толчок Эрей Кристоф
77'
Удар от ворот произведет Марсель
Фол, нарушение
77'
Сансон Морган задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
76'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца играет слишком грубо. Сарр Буна оказался на газоне.
76'
Ницца контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Стротман Кевин
74'
Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
74'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Ницца контролирует мяч.
72'
Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
72'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
72'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
71'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
70'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
69'
Камара Бубакар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Назначен штрафной. Пострадал Лис-Мелу Пьерр, его свалил Камара Бубакар.
69'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца играет в стеночку с партнером по команде. Макенго Жан-Виктор это был.
68'
Ницца имеет хороший шанс забить.
68'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Угловой
68'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
68'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
67'
Безумный фол. Сарр Маланг грубо играет против соперника. Пострадал Товен Флорьян
67'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Вальтер Реми уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
66'
Ницца контролирует мяч.
66'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
66'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
65'
Эрей Кристоф задерживает мяч рукой
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Жермен Валер атаковал сзади соперника. Это Аталь Юсеф заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
63'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Ницца контролирует мяч.
61'
Отличный гол забил Балотелли Марио
61'
Окампос Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГОООООЛ - Балотелли Марио Марсель забивает ударом головой
61'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный кросс...
61'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
61'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
60'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
60'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
60'
Отличные скиллы показывает Сарр Буна, обводя своих соперников
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
Желтая карточка
58'
Окампос Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Окампос Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Сент-Максимин Аллан
58'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
58'
Марсель имеет хороший шанс забить.
57'
Ницца контролирует мяч.
57'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Камара Бубакар из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Товен Флорьян из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Ницца
55'
Окампос Лукас из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
55'
Товен Флорьян из команды Марсель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
55'
Аталь Юсеф задерживает мяч рукой
54'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Плохо сыграл Бенитес Вальтер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
53'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
52'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Марсель имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
51'
Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Марсель
50'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
50'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
49'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
49'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
47'
Марсель контролирует мяч.
46'
Марсель контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Марсель играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
48'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
48'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
46'
Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
46'
Ницца контролирует мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Жермен Валер
42'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Сансон Морган атаковал сзади соперника. Это Лис-Мелу Пьерр заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
41'
Товен Флорьян наказан за толчок Сарр Маланг
41'
Плохо сыграл Тамез Адриен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
41'
Аталь Юсеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
40'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Бенитес Вальтер из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
39'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Ницца
39'
Сарр Буна из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
38'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Балотелли Марио наказан за толчок Бенитес Вальтер
37'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Ницца
36'
Окампос Лукас из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
35'
Марсель контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Марсель контролирует мяч.
32'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
32'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
32'
Бенитес Вальтер из команды Ницца сделал отличный сейв!
32'
Должен был быть гол! Товен Флорьян имел отличный шанс, но Бенитес Вальтер не дал голу состоятся!
31'
Балотелли Марио из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Тамез Адриен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Окампос Лукас задерживает мяч рукой
30'
Сарр Буна из команды Марсель делает неудачный навес.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Чалета-Цар Дуе из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
29'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
29'
Жалле Кристоф получил травму и заменен. Бюрнер Патрик выходит на поле.
Травма, повреждение
27'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
26'
Балотелли Марио из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
26'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
25'
Жалле Кристоф возвращается на поле.
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Жалле Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Жалле Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Буна
24'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья свистит. Тамез Адриен атаковал сзади соперника. Это Сансон Морган заработал своей команде штрафной
23'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
23'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан вышел один-на-один с голкипером...
23'
Ницца начинает контратаку
23'
Тамез Адриен из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Офсайд
22'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
22'
Жалле Кристоф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Лопес Максим ошибается в защите.
21'
Марсель контролирует мяч.
21'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Марсель имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Окампос Лукас из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Плохо сыграл Аталь Юсеф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
19'
Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом
19'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
18'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
18'
Товен Флорьян из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Марсель контролирует мяч.
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Балотелли Марио атаковал сзади соперника. Это Эрей Кристоф заработал своей команде штрафной
15'
Тамез Адриен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
15'
Жермен Валер из команды Марсель в офсайде
15'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
13'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Камара Бубакар из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
12'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Лис-Мелу Пьерр наказан за толчок Товен Флорьян
11'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Ницца контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
10'
Товен Флорьян из команды Марсель играет слишком грубо. Макенго Жан-Виктор оказался на газоне.
10'
Вальтер Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
9'
Камара Бубакар из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Балотелли Марио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Угловой
9'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
8'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Лопес Максим из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
7'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Ницца контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Ницца
6'
Шанс! Жермен Валер из команды Марсель пробил головой, но мимо
6'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Лис-Мелу Пьерр атаковал сзади соперника. Это Балотелли Марио заработал своей команде штрафной
5'
Балотелли Марио из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
4'
Отличные скиллы показывает Макенго Жан-Виктор, обводя своих соперников
4'
Ницца контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Ницца
2'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
1'
Ницца контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Марсель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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