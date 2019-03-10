Стадион: Велодром Зрители: 50935
58' Желтая карточкаОкампос Лукас
1:0
61' ГолБалотелли Марио
69' Желтая карточкаКамара Бубакар
90' Желтая карточкаЭрей Кристоф
Новости после матча
Второй тайм
94'
Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 50935 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
93'
92'
91'
Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Пайе Димитри бьет со штрафного в створ, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи
89'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
89'
Радоньич Неманья из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
88'
Радоньич Неманья наказан за толчок Сарр Маланг
87'
87'
86'
Радоньич Неманья наказан за толчок Сарр Маланг
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Радоньич Неманья
85'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
84'
84'
83'
83'
83'
83'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
Опасность предотвращена - Сарр Маланг из команды Ницца вступил в отбор удачно
82'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
79'
78'
Ницца делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
78'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
78'
Тамез Адриен не смог попасть в створ ударом издали
78'
Окампос Лукас наказан за толчок Эрей Кристоф
77'
77'
Сансон Морган задерживает мяч рукой
76'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца играет слишком грубо. Сарр Буна оказался на газоне.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
75'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Стротман Кевин
74'
Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
72'
Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
72'
72'
Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
72'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Жермен Валер из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
70'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
Камара Бубакар получил желтую карточку от судьи
69'
Назначен штрафной. Пострадал Лис-Мелу Пьерр, его свалил Камара Бубакар.
69'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца играет в стеночку с партнером по команде. Макенго Жан-Виктор это был.
68'
Ницца имеет хороший шанс забить.
68'
68'
68'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
68'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Безумный фол. Сарр Маланг грубо играет против соперника. Пострадал Товен Флорьян
67'
67'
Тактическая замена. Вальтер Реми уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
66'
66'
66'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
66'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Эрей Кристоф задерживает мяч рукой
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
Судья свистит. Жермен Валер атаковал сзади соперника. Это Аталь Юсеф заработал своей команде штрафной
64'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
63'
63'
61'
Отличный гол забил Балотелли Марио
61'
Окампос Лукас сделал результативную передачу.
61'
ГОООООЛ - Балотелли Марио Марсель забивает ударом головой
61'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный кросс...
61'
61'
61'
61'
60'
60'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
60'
60'
60'
Отличные скиллы показывает Сарр Буна, обводя своих соперников
59'
Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
58'
Окампос Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Безумный фол. Окампос Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Сент-Максимин Аллан
58'
58'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
58'
57'
57'
57'
Камара Бубакар из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Товен Флорьян из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
55'
55'
Окампос Лукас из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
55'
Товен Флорьян из команды Марсель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
Аталь Юсеф задерживает мяч рукой
54'
53'
53'
53'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Плохо сыграл Бенитес Вальтер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
52'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
51'
Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
50'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
50'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
49'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
49'
49'
49'
47'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Марсель играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
48'
48'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
48'
47'
46'
Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Жермен Валер
42'
42'
Судья свистит. Сансон Морган атаковал сзади соперника. Это Лис-Мелу Пьерр заработал своей команде штрафной
41'
Товен Флорьян наказан за толчок Сарр Маланг
41'
Плохо сыграл Тамез Адриен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
41'
41'
Аталь Юсеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Бенитес Вальтер из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
38'
37'
Балотелли Марио наказан за толчок Бенитес Вальтер
37'
37'
36'
Окампос Лукас из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
34'
34'
33'
33'
32'
32'
Окампос Лукас пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
32'
32'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой слева.
32'
Бенитес Вальтер из команды Ницца сделал отличный сейв!
32'
Должен был быть гол! Товен Флорьян имел отличный шанс, но Бенитес Вальтер не дал голу состоятся!
31'
Балотелли Марио из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Тамез Адриен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
30'
Окампос Лукас задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Судья сигнализирует, что Чалета-Цар Дуе из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
29'
29'
Матч возобновлен
29'
Жалле Кристоф получил травму и заменен. Бюрнер Патрик выходит на поле.
27'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
26'
Балотелли Марио из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Жалле Кристоф возвращается на поле.
25'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Жалле Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Безумный фол. Жалле Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Буна
24'
24'
Судья свистит. Тамез Адриен атаковал сзади соперника. Это Сансон Морган заработал своей команде штрафной
23'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
23'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан вышел один-на-один с голкипером...
23'
Ницца начинает контратаку
23'
Тамез Адриен из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
22'
Жалле Кристоф из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Лопес Максим ошибается в защите.
21'
21'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Окампос Лукас из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Плохо сыграл Аталь Юсеф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом
19'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
18'
18'
18'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
18'
Товен Флорьян из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
17'
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Судья свистит. Балотелли Марио атаковал сзади соперника. Это Эрей Кристоф заработал своей команде штрафной
15'
Тамез Адриен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Жермен Валер из команды Марсель в офсайде
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
13'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
13'
13'
13'
Камара Бубакар из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
12'
12'
12'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Лис-Мелу Пьерр наказан за толчок Товен Флорьян
11'
11'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Товен Флорьян из команды Марсель играет слишком грубо. Макенго Жан-Виктор оказался на газоне.
10'
Вальтер Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
9'
Камара Бубакар из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Балотелли Марио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
9'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
8'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Лопес Максим из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
6'
6'
Шанс! Жермен Валер из команды Марсель пробил головой, но мимо
6'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Судья свистит. Лис-Мелу Пьерр атаковал сзади соперника. Это Балотелли Марио заработал своей команде штрафной
5'
Балотелли Марио из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
4'
Отличные скиллы показывает Макенго Жан-Виктор, обводя своих соперников
4'
3'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Марсель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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