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Стадион:
Гент
1:0
Первый тайм: 15'
Остенде
0'
1:0
3' Гол
Яремчук Роман
15'
Первый тайм
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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