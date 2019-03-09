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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 12317
Дижон
1:1
Конец матча
Реймс
0'
3' Красная карточка
Кулибали Сену
0:1
9' Гол
Зенели Арбер
1:1
13' Пенальти
Слити Наим
69' Желтая карточка
Слити Наим
81' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 12317 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Офсайд
93'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
93'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
93'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
92'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
92'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Удар от ворот произведет Реймс
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Угловой
90'
Баба Абдул из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
90'
Абейд Мехди наказан за толчок Ромао Алаиксис
89'
Удар от ворот произведет Дижон
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
ШАНС! Ромао Алаиксис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
88'
Аллен Бобби отбил мяч на угловой после удара Кафаро Матьё из штрафной площади.
87'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кафаро Матьё и Чаварриа Пабло из команды Реймс.
86'
Удар от ворот произведет Дижон
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Дижон
84'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Мари Жордан
84'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
83'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Удар от ворот произведет Дижон
82'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Слити Наим
81'
Удар от ворот произведет Дижон
80'
Тактическая замена. Булайе Диа уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
80'
ШАНС! Кафаро Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
Зенели Арбер разрезает оборону соперника отличным пасом
79'
Удар от ворот произведет Дижон
79'
ШАНС! Ромао Алаиксис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Булайе Диа из команды Реймс делает пас партнеру.
79'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
78'
Абейд Мехди наказан за толчок Ромао Алаиксис
Фол, нарушение
77'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Квон Чхан Хун
76'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
75'
Тавареш Жулио наказан за толчок Энгельс Бьорн
75'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
75'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
74'
Ромао Алаиксис из команды Реймс подал угловой слева.
74'
Булайе Диа нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Реймс начинает контратаку
73'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Удин Реми уходит с поля и его заменяет Чаварриа Пабло
73'
Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Шафик Фуад из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
71'
Удар от ворот произведет Дижон
71'
ШАНС! Удин Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Плохо сыграл Ямбере Седрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Желтая карточка
69'
Слити Наим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
69'
Удар от ворот произведет Дижон
69'
ШАНС! Удин Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Кафаро Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Удар от ворот произведет Реймс
67'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
66'
Зенели Арбер наказан за толчок Слити Наим
66'
Баба Абдул нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Булайе Диа из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
Угловой
66'
Ромао Алаиксис из команды Реймс подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Травма, повреждение
65'
Лаутоа Веслей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Булайе Диа нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Булайе Диа из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
63'
Тактическая замена. Дингом Тристан уходит с поля и его заменяет Кафаро Матьё
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Слити Наим
63'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Каба Сори уходит с поля и его заменяет Тавареш Жулио
62'
Реймс контролирует мяч.
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Булайе Диа нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Дингом Тристан
58'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
57'
Удар от ворот произведет Дижон
57'
ШАНС! Удин Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
56'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
56'
Аллен Бобби отбил мяч на угловой после удара Удин Реми из штрафной площади.
56'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Дингом Тристан из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
54'
Аллен Бобби отбил мяч на угловой после удара Зенели Арбер из штрафной площади.
53'
Реймс контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Дижон
52'
ШАНС! Баба Абдул нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Булайе Диа из команды Реймс делает пас партнеру.
51'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
51'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
50'
Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
Удар от ворот произведет Реймс
49'
Шанс! Лаутоа Веслей из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
49'
Баба Абдул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
48'
Дингом Тристан наказан за толчок Ямбере Седрик
47'
Дижон контролирует мяч.
47'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
46'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
49'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
48'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
44'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Дижон
42'
Шанс! Удин Реми из команды Реймс пробил головой, но мимо
41'
Зенели Арбер из команды Реймс делает пас партнеру.
41'
Дингом Тристан из команды Реймс делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Удар от ворот произведет Дижон
39'
ШАНС! Булайе Диа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
38'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
38'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Слити Наим из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Менди Эдуар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Хаддади Уссама из команды Дижон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Дижон
36'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
34'
Абдельамид Юнис задерживает мяч рукой
34'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Дижон
33'
Как он промахнулся? Удин Реми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Лаутоа Веслей ошибается в защите.
33'
ШАНС! Удин Реми вышел один-на-один с голкипером...
32'
Реймс контролирует мяч.
32'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Шафик Фуад из команды Дижон играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
30'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Удин Реми нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
30'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
29'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
28'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
28'
Энгельс Бьорн возвращается на поле.
28'
Удар от ворот произведет Дижон
27'
Зенели Арбер из команды Реймс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
27'
Ямбере Седрик наказан за толчок Дингом Тристан
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Энгельс Бьорн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Энгельс Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Удин Реми из команды Реймс нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
Фол, нарушение
24'
Каба Сори из команды Дижон играет слишком грубо. Энгельс Бьорн оказался на газоне.
23'
Удар от ворот произведет Реймс
23'
Хаддади Уссама не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
22'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
22'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
22'
Фокет Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Назначен штрафной. Пострадал Фокет Томас, его свалил Хаддади Уссама.
Фол, нарушение
20'
Булайе Диа наказан за толчок Ямбере Седрик
20'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
18'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Фокет Томас из команды Реймс играет слишком грубо. Каба Сори оказался на газоне.
Офсайд
17'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
16'
Хорошую попытку сделал Зенели Арбер. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
16'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Булайе Диа из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
Офсайд
15'
Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
Офсайд
15'
Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Слити Наим из команды Дижон забивает с точки!
12'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
12'
ПЕНАЛЬТИ! - Фокет Томас играет рукой в штрафной! Фокет Томас вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Зенели Арбер забивает!
9'
Булайе Диа нанес удар, мяч был парирован, но Аллен Бобби не удержал его в руках.
9'
ШАНС! Булайе Диа вышел один-на-один с голкипером...
9'
Отличные скиллы показывает Булайе Диа, обводя своих соперников
9'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
9'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
8'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Ямбере Седрик
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Квон Чхан Хун из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
7'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
Угловой
7'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
6'
Слити Наим из команды Дижон пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Энгельс Бьорн из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Каба Сори
6'
Удар от ворот произведет Дижон
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Удин Реми решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
3'
УДАЛЕНИЕ! - Кулибали Сену удален за серьёзный фол
3'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Булайе Диа
3'
Булайе Диа из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
3'
ШАНС! Булайе Диа вышел один-на-один с голкипером...
2'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
2'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
2'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Фол, нарушение
1'
Каба Сори наказан за толчок Абдельамид Юнис
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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