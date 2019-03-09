Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 12317
3' Красная карточкаКулибали Сену
0:1
9' ГолЗенели Арбер
1:1
13' ПенальтиСлити Наим
69' Желтая карточкаСлити Наим
81' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 12317 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
93'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
93'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
93'
93'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
92'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
92'
92'
92'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
Баба Абдул из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
90'
Абейд Мехди наказан за толчок Ромао Алаиксис
89'
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
ШАНС! Ромао Алаиксис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
88'
Аллен Бобби отбил мяч на угловой после удара Кафаро Матьё из штрафной площади.
87'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кафаро Матьё и Чаварриа Пабло из команды Реймс.
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
84'
84'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Мари Жордан
84'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
82'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи
81'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Слити Наим
81'
80'
Тактическая замена. Булайе Диа уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
80'
ШАНС! Кафаро Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
Зенели Арбер разрезает оборону соперника отличным пасом
79'
79'
ШАНС! Ромао Алаиксис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Булайе Диа из команды Реймс делает пас партнеру.
79'
78'
Абейд Мехди наказан за толчок Ромао Алаиксис
77'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Квон Чхан Хун
76'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Тавареш Жулио наказан за толчок Энгельс Бьорн
75'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
74'
74'
Ромао Алаиксис из команды Реймс подал угловой слева.
74'
Булайе Диа нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Реймс начинает контратаку
73'
73'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Удин Реми уходит с поля и его заменяет Чаварриа Пабло
73'
Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
72'
Судья сигнализирует, что Шафик Фуад из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
71'
71'
71'
Плохо сыграл Ямбере Седрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
69'
Слити Наим получил желтую карточку от судьи
69'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
69'
69'
68'
Кафаро Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
67'
66'
Зенели Арбер наказан за толчок Слити Наим
66'
Баба Абдул нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Булайе Диа из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
66'
Ромао Алаиксис из команды Реймс подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Лаутоа Веслей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Булайе Диа нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Булайе Диа из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
63'
Тактическая замена. Дингом Тристан уходит с поля и его заменяет Кафаро Матьё
63'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Слити Наим
63'
62'
Тактическая замена. Каба Сори уходит с поля и его заменяет Тавареш Жулио
62'
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Булайе Диа нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
59'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Дингом Тристан
58'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
57'
57'
56'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
56'
Аллен Бобби отбил мяч на угловой после удара Удин Реми из штрафной площади.
56'
55'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Дингом Тристан из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
54'
Аллен Бобби отбил мяч на угловой после удара Зенели Арбер из штрафной площади.
53'
52'
52'
ШАНС! Баба Абдул нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Булайе Диа из команды Реймс делает пас партнеру.
51'
51'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
50'
Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
49'
Шанс! Лаутоа Веслей из команды Дижон пробил головой, но мимо
49'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
49'
Баба Абдул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Дингом Тристан наказан за толчок Ямбере Седрик
47'
Дижон контролирует мяч.
47'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
49'
48'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
44'
44'
43'
42'
42'
41'
Зенели Арбер из команды Реймс делает пас партнеру.
41'
Дингом Тристан из команды Реймс делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
39'
ШАНС! Булайе Диа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
38'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
38'
38'
Слити Наим из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Менди Эдуар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Хаддади Уссама из команды Дижон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
34'
Абдельамид Юнис задерживает мяч рукой
34'
33'
33'
Как он промахнулся? Удин Реми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Лаутоа Веслей ошибается в защите.
33'
ШАНС! Удин Реми вышел один-на-один с голкипером...
32'
32'
31'
Шафик Фуад из команды Дижон играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Удин Реми нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
30'
29'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
28'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Энгельс Бьорн возвращается на поле.
28'
27'
Зенели Арбер из команды Реймс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
27'
Ямбере Седрик наказан за толчок Дингом Тристан
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Энгельс Бьорн получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Энгельс Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
24'
24'
Каба Сори из команды Дижон играет слишком грубо. Энгельс Бьорн оказался на газоне.
23'
23'
Хаддади Уссама не смог попасть в створ ударом издали
22'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
22'
22'
Фокет Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Назначен штрафной. Пострадал Фокет Томас, его свалил Хаддади Уссама.
20'
Булайе Диа наказан за толчок Ямбере Седрик
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
18'
18'
Фокет Томас из команды Реймс играет слишком грубо. Каба Сори оказался на газоне.
17'
Квон Чхан Хун из команды Дижон в офсайде
16'
Хорошую попытку сделал Зенели Арбер. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
16'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
16'
Судья сигнализирует, что Булайе Диа из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
15'
Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
15'
Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
13'
Г О О О О Л - Слити Наим из команды Дижон забивает с точки!
12'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
12'
ПЕНАЛЬТИ! - Фокет Томас играет рукой в штрафной! Фокет Томас вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Г О О О О Л - Зенели Арбер забивает!
9'
Булайе Диа нанес удар, мяч был парирован, но Аллен Бобби не удержал его в руках.
9'
ШАНС! Булайе Диа вышел один-на-один с голкипером...
9'
Отличные скиллы показывает Булайе Диа, обводя своих соперников
9'
8'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Ямбере Седрик
7'
Судья сигнализирует, что Квон Чхан Хун из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
7'
7'
7'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
7'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
6'
Слити Наим из команды Дижон пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч на угловой.
6'
Судья сигнализирует, что Энгельс Бьорн из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Каба Сори
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Удин Реми решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
3'
УДАЛЕНИЕ! - Кулибали Сену удален за серьёзный фол
3'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
3'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Булайе Диа
3'
Булайе Диа из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
3'
ШАНС! Булайе Диа вышел один-на-один с голкипером...
2'
2'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Каба Сори наказан за толчок Абдельамид Юнис
1'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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