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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
2:2
Конец матча
Анже
0'
1:0
3' Гол
Делор Анди
2:0
16' Гол
Скири Эйе
68' Желтая карточка
Молле Флоран
70' Желтая карточка
Скири Эйе
73' Красная карточка
Павлович Матео
2:1
80' Гол
Фюльжини Анжело
81' Желтая карточка
Ласне Пол
2:2
90' Гол
Баокен Стефан
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
95'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Анже
94'
Илтон Виторино делает длинную передачу вперед
92'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Фюльжини Анжело сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Баокен Стефан изменил счет на табло!
92'
Фюльжини Анжело разрезает оборону соперника отличным пасом
92'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Бутубба Биляль
91'
Шанс! Самбья Саломон из команды Монпелье пробил головой, но мимо
91'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
89'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
89'
Делор Анди задерживает мяч рукой
89'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Матч возобновлен
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Анже контролирует мяч.
88'
Суарес Матиас II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
87'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Фюльжини Анжело из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
86'
Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Анже
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
85'
Монпелье контролирует мяч.
84'
Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
82'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Удар от ворот произведет Монпелье
82'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
82'
Фюльжини Анжело решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
81'
Ласне Пол получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
80'
Рен-Аделед Жефф сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Фюльжини Анжело изменил счет на табло!
80'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
80'
Сантамария Батист из команды Анже делает пас партнеру.
80'
Сантамария Батист из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
80'
Анже имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
79'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Мангани Томас уходит с поля и его заменяет Elhadji Pape Diaw
Фол, нарушение
76'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Фюльжини Анжело
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
75'
Монпелье контролирует мяч.
73'
УДАЛЕНИЕ! - Павлович Матео тянет соперника за майку и получает красную карточку
Фол, нарушение
73'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Делор Анди оказался на газоне.
73'
Удар от ворот произведет Монпелье
73'
Пелленар Тео из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Суарес Матиас II задерживает мяч рукой
71'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
71'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
71'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Желтая карточка
70'
Скири Эйе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Скири Эйе наказан за толчок Тэт Флавьен
69'
После штрафного удара,который нанес Тэт Флавьен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
68'
Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Молле Флоран грубо играет против соперника. Пострадал Фюльжини Анжело
68'
Баокен Стефан нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
68'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
67'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
66'
Тэт Флавьен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
66'
Баокен Стефан из команды Анже делает пас партнеру.
66'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Тактическая замена. Томас Ромен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
65'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
64'
Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
64'
Анже контролирует мяч.
64'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Баокен Стефан наказан за толчок Коцца Николя
62'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
62'
Удар от ворот произведет Монпелье
62'
Рен-Аделед Жефф не смог попасть в створ ударом издали
61'
Удар от ворот произведет Монпелье
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Баокен Стефан из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
60'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
60'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
59'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
59'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
58'
Анже контролирует мяч.
57'
Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
57'
Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
57'
Бютель Людовик отбил мяч на угловой после удара Делор Анди из штрафной площади.
56'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
56'
Пелленар Тео наказан за толчок Суарес Матиас II
55'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
53'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Монпелье контролирует мяч.
52'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
50'
Матч остановлен
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
48'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
48'
Молле Флоран мяч отрикошетил от ворот
48'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
48'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Н'Дойе Шейк уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
46'
Суарес Матиас II из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Анже контролирует мяч.
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Травма, повреждение
44'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
44'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
44'
Делор Анди из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
43'
Суарес Матиас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
41'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Мангани Томас наказан за толчок Ласне Пол
40'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Удар от ворот произведет Монпелье
39'
ШАНС! Баокен Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Лекомт Бенджамин ошибается в защите.
39'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
38'
Штрафной исполнил Тэт Флавьен, после его удара Лекомт Бенджамин сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
Фол, нарушение
37'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
36'
Анже контролирует мяч.
35'
Коцца Николя делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Удар от ворот произведет Монпелье
33'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Молле Флоран из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Делор Анди из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Томас Ромен пострадал.
Фол, нарушение
31'
Пелленар Тео наказан за толчок Суарес Матиас II
30'
Удар от ворот произведет Монпелье
30'
Тэт Флавьен нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
29'
Баокен Стефан из команды Анже делает пас партнеру.
29'
Манко Венсан из команды Анже делает пас партнеру.
29'
Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
28'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Пелленар Тео из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Удар от ворот произведет Анже
25'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Монпелье
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
23'
Н'Дойе Шейк наказан за толчок Скири Эйе
23'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
23'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Томас Ромен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
22'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
21'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
21'
Штрафной исполнил Молле Флоран, после его удара Бютель Людовик сделал классный сейв. Угловой
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
20'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Анже
19'
ШАНС! Скири Эйе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Мангани Томас задерживает мяч рукой
18'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Суарес Матиас II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Скири Эйе забивает!
16'
Плохо сыграл Павлович Матео - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
16'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
16'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Павлович Матео из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
15'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
15'
Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
15'
Сантамария Батист из команды Анже делает пас партнеру.
14'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Пелленар Тео нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
9'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
8'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Анже
Угловой
7'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
7'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Скири Эйе из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
6'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
Удар от ворот произведет Монпелье
5'
ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Баокен Стефан из команды Анже делает пас партнеру.
4'
Анже контролирует мяч.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Делор Анди изменил счет на табло!
3'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
3'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
3'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
3'
Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
3'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
3'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой справа.
2'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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