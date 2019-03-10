Стадион: Стад де ля Моссон
1:0
3' ГолДелор Анди
2:0
16' ГолСкири Эйе
68' Желтая карточкаМолле Флоран
70' Желтая карточкаСкири Эйе
73' Красная карточкаПавлович Матео
2:1
80' ГолФюльжини Анжело
81' Желтая карточкаЛасне Пол
2:2
90' ГолБаокен Стефан
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
95'
94'
94'
Илтон Виторино делает длинную передачу вперед
92'
92'
Фюльжини Анжело сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Баокен Стефан изменил счет на табло!
92'
Фюльжини Анжело разрезает оборону соперника отличным пасом
92'
91'
91'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Бутубба Биляль
91'
Шанс! Самбья Саломон из команды Монпелье пробил головой, но мимо
91'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
89'
89'
Делор Анди задерживает мяч рукой
89'
88'
Матч возобновлен
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Суарес Матиас II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Фюльжини Анжело из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
86'
Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
85'
84'
Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
82'
82'
82'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
82'
Фюльжини Анжело решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
81'
Ласне Пол получил желтую карточку от судьи
81'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
80'
Рен-Аделед Жефф сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Фюльжини Анжело изменил счет на табло!
80'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
80'
Сантамария Батист из команды Анже делает пас партнеру.
80'
Сантамария Батист из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
80'
Анже имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
79'
77'
76'
Тактическая замена. Мангани Томас уходит с поля и его заменяет Elhadji Pape Diaw
76'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Фюльжини Анжело
75'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
75'
73'
УДАЛЕНИЕ! - Павлович Матео тянет соперника за майку и получает красную карточку
73'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Делор Анди оказался на газоне.
73'
73'
Пелленар Тео из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
72'
72'
Суарес Матиас II задерживает мяч рукой
71'
71'
71'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Скири Эйе получил желтую карточку от судьи
70'
Скири Эйе наказан за толчок Тэт Флавьен
69'
После штрафного удара,который нанес Тэт Флавьен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
68'
Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
68'
Безумный фол. Молле Флоран грубо играет против соперника. Пострадал Фюльжини Анжело
68'
Баокен Стефан нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
68'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
67'
66'
66'
Тэт Флавьен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Тактическая замена. Томас Ромен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
65'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
64'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
64'
64'
64'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
63'
Баокен Стефан наказан за толчок Коцца Николя
62'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
62'
62'
Рен-Аделед Жефф не смог попасть в створ ударом издали
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Баокен Стефан из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
60'
60'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
59'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
59'
59'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
58'
57'
Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
57'
Бютель Людовик отбил мяч на угловой после удара Делор Анди из штрафной площади.
56'
56'
Пелленар Тео наказан за толчок Суарес Матиас II
55'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
53'
53'
52'
51'
Матч возобновлен
51'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
50'
Матч остановлен
49'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
49'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
48'
48'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
48'
Молле Флоран мяч отрикошетил от ворот
48'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
48'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Н'Дойе Шейк уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
47'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
46'
Суарес Матиас II из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
44'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
44'
Делор Анди из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
43'
Суарес Матиас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
41'
41'
Мангани Томас наказан за толчок Ласне Пол
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
39'
ШАНС! Баокен Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Лекомт Бенджамин ошибается в защите.
39'
39'
38'
38'
38'
Штрафной исполнил Тэт Флавьен, после его удара Лекомт Бенджамин сделал классный сейв. Угловой
37'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
37'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
36'
35'
Коцца Николя делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
33'
33'
Молле Флоран из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Делор Анди из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Томас Ромен пострадал.
31'
Пелленар Тео наказан за толчок Суарес Матиас II
30'
30'
Тэт Флавьен нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
Манко Венсан из команды Анже делает пас партнеру.
29'
28'
28'
27'
26'
Пелленар Тео из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Н'Дойе Шейк наказан за толчок Скири Эйе
23'
23'
22'
Томас Ромен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
21'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
21'
Штрафной исполнил Молле Флоран, после его удара Бютель Людовик сделал классный сейв. Угловой
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
20'
20'
19'
19'
ШАНС! Скири Эйе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Мангани Томас задерживает мяч рукой
18'
18'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Суарес Матиас II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
16'
Г О О О О Л - Скири Эйе забивает!
16'
Плохо сыграл Павлович Матео - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Павлович Матео из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
15'
Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
15'
Сантамария Батист из команды Анже делает пас партнеру.
14'
13'
12'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
11'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
9'
9'
Пелленар Тео нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
9'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
8'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
7'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
5'
ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
4'
3'
Г О О О О Л - Делор Анди изменил счет на табло!
3'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
3'
3'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
3'
Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
3'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
3'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой справа.
2'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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