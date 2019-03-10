  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Сент-Этьен
0:1
Конец матча
Лилль
0'
52' Желтая карточка
М'Вила Янн
59' Желтая карточка
Шека
62' Желтая карточка
Дебюши Матьё
70' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
79' Желтая карточка
Бамба Джонатан
0:1
87' Гол
Пепе Николя
90' Вторая желтая карточка
Дебюши Матьё
90' Желтая карточка
Иконе Джонатан
90' Красная карточка
Хазри Вахби
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
97'
Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
96'
Удар от ворот произведет Лилль
96'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
96'
После дальнего удара, который нанес Араужо Луис мяч отбит вратарем
96'
Матч возобновлен
96'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Хазри Вахби оказался удален с поля
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Реми Лоик
93'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Тьяго Маия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Тьяго Маия
92'
Матч возобновлен
Желтая карточка
91'
Иконе Джонатан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
91'
УДАЛЕНИЕ! - Дебюши Матьё получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Удар от ворот произведет Лилль
89'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
87'
Араужо Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
87'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
86'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
86'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Лилль
85'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Лилль контролирует мяч.
83'
Сент-Этьен контролирует мяч.
83'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
83'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
82'
Бамба Джонатан из команды Лилль играет слишком грубо. Салиба Вильям оказался на газоне.
82'
Гейе Махтар из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Шека из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
80'
М'Вила Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
79'
Бамба Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Бамба Джонатан грубо играет против соперника. Пострадал М'Вила Янн
79'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Гейе Махтар
78'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Сент-Этьен контролирует мяч.
77'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет Лилль
77'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Лилль контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
75'
Шека из команды Лилль подал угловой слева.
74'
Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Араужо Луис из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
74'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
74'
Норден Арно из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
74'
Пепе Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
73'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
72'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Норден Арно
71'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
71'
Бамба Джонатан наказан за толчок Салиба Вильям
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Матч возобновлен
Желтая карточка
70'
Колодзейчак Тимоти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен опасно и грубо сыграл. Араужо Луис пострадал.
69'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Офсайд
68'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен в офсайде
68'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Сент-Этьен контролирует мяч.
67'
Бамба Джонатан из команды Лилль пасует в штрафную, но Рюффье Стефан выходит и ловит мяч.
67'
Араужо Луис из команды Лилль делает пас партнеру.
67'
Отличные скиллы показывает Араужо Луис, обводя своих соперников
66'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
66'
Лилль контролирует мяч.
66'
Тактическая замена. Леау Рафаэл уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
Фол, нарушение
66'
Суботич Невен из команды Сент-Этьен играет слишком грубо. Габриэль дос Сантос оказался на газоне.
Угловой
65'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
65'
Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
64'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
64'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
64'
Леау Рафаэл из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Дебюши Матьё получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Безумный фол. Дебюши Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Коне Юссуф
62'
Лилль контролирует мяч.
61'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
61'
Лилль контролирует мяч.
60'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
59'
Шека из команды Лилль предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
58'
Лилль контролирует мяч.
58'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
57'
Лилль имеет хороший шанс забить.
56'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
56'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
56'
Хорошую попытку сделал Пепе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
56'
Лилль начинает контратаку
Угловой
55'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
55'
Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
54'
Лилль контролирует мяч.
54'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
53'
Лилль контролирует мяч.
Желтая карточка
52'
М'Вила Янн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. М'Вила Янн грубо играет против соперника. Пострадал Леау Рафаэл
52'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
52'
Сент-Этьен имеет хороший шанс забить.
51'
Сент-Этьен контролирует мяч.
51'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Салиба Вильям из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Леау Рафаэл
50'
Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
49'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
49'
Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
48'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Лилль контролирует мяч.
48'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
48'
Шека из команды Лилль подал угловой слева.
47'
Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Пепе Николя должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
47'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает пас партнеру.
46'
Суботич Невен ошибается в защите.
46'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
47'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
46'
ШАНС! Иконе Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
ШАНС! Иконе Джонатан вышел один-на-один с голкипером...
46'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Сент-Этьен контролирует мяч.
45'
Пепе Николя из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
44'
Берич Роберт наказан за толчок Фонте Жозе
44'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
43'
Лилль контролирует мяч.
43'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Лилль
42'
Кабелла Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
42'
Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
41'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Коне Юссуф наказан за толчок Амума Ромен
41'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Лилль контролирует мяч.
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
38'
Леау Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Шанс! Габриэль дос Сантос из команды Лилль пробил головой, но мимо
Угловой
37'
Шека из команды Лилль подал угловой слева.
37'
Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
36'
Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
36'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
36'
Леау Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
36'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
35'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен разыграл угловой с правого угла.
35'
Меньян Майк отбил мяч на угловой после удара Хазри Вахби из штрафной площади.
35'
Меньян Майк не дал случится голу! Берич Роберт должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
35'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
34'
Хорошую попытку сделал Леау Рафаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
34'
М'Вила Янн ошибается в защите.
33'
Лилль контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
33'
Бамба Джонатан из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Лилль
31'
ШАНС! Берич Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
30'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Пепе Николя пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
29'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
28'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
28'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
28'
Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
27'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Выглядело как неплохой момент. Иконе Джонатан из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
26'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
26'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
26'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Пепе Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
25'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Лилль контролирует мяч.
24'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Лилль контролирует мяч.
22'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Лилль
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
Угловой
19'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
19'
Габриэль дос Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
18'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Лилль контролирует мяч.
17'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Шека из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
16'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Суботич Невен из команды Сент-Этьен играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
15'
Сент-Этьен контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Леау Рафаэл
13'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
12'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Сент-Этьен контролирует мяч.
11'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Леау Рафаэл пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан ловит мяч
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Шека из команды Лилль подал угловой справа.
10'
Должен был быть гол! Пепе Николя имел отличный шанс, но Рюффье Стефан не дал голу состоятся!
10'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Сент-Этьен контролирует мяч.
9'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Лилль
9'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
9'
Мендес Тьяго из команды Лилль играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
8'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Лилль контролирует мяч.
6'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
6'
Лилль контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
5'
Удар от ворот произведет Лилль
4'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
4'
Сент-Этьен контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Лилль
3'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Леау Рафаэл из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
2'
Лилль контролирует мяч.
1'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сент-Этьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Австрия: Бундеслига
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швеция: Кубок (1/4 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация