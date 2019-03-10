Стадион: Жоффруа Гишар
0:1
Конец матча
52' Желтая карточкаМ'Вила Янн
59' Желтая карточкаШека
62' Желтая карточкаДебюши Матьё
70' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
79' Желтая карточкаБамба Джонатан
0:1
87' ГолПепе Николя
90' Вторая желтая карточкаДебюши Матьё
90' Желтая карточкаИконе Джонатан
90' Красная карточкаХазри Вахби
Новости после матча
Второй тайм
97'
Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
96'
96'
96'
После дальнего удара, который нанес Араужо Луис мяч отбит вратарем
96'
Матч возобновлен
96'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Хазри Вахби оказался удален с поля
94'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Реми Лоик
93'
93'
93'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
92'
Тьяго Маия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Тьяго Маия
92'
Матч возобновлен
91'
Иконе Джонатан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
91'
УДАЛЕНИЕ! - Дебюши Матьё получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
89'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
87'
Араужо Луис сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
87'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
86'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
86'
86'
85'
85'
83'
83'
83'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
83'
82'
82'
Бамба Джонатан из команды Лилль играет слишком грубо. Салиба Вильям оказался на газоне.
82'
Гейе Махтар из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
81'
81'
81'
81'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
М'Вила Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Бамба Джонатан получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Бамба Джонатан грубо играет против соперника. Пострадал М'Вила Янн
79'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Гейе Махтар
78'
78'
77'
77'
77'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
76'
76'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
74'
Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Араужо Луис из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
74'
74'
Норден Арно из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
74'
Пепе Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
73'
72'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
72'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Норден Арно
71'
71'
Бамба Джонатан наказан за толчок Салиба Вильям
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Матч возобновлен
70'
Колодзейчак Тимоти получил желтую карточку от судьи
70'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен опасно и грубо сыграл. Араужо Луис пострадал.
69'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
68'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен в офсайде
68'
67'
67'
Бамба Джонатан из команды Лилль пасует в штрафную, но Рюффье Стефан выходит и ловит мяч.
67'
Араужо Луис из команды Лилль делает пас партнеру.
67'
Отличные скиллы показывает Араужо Луис, обводя своих соперников
66'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
66'
66'
Тактическая замена. Леау Рафаэл уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
66'
Суботич Невен из команды Сент-Этьен играет слишком грубо. Габриэль дос Сантос оказался на газоне.
65'
65'
65'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
64'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
64'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
64'
Леау Рафаэл из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Дебюши Матьё получил желтую карточку от судьи
62'
Безумный фол. Дебюши Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Коне Юссуф
62'
61'
61'
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
59'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
58'
58'
57'
Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
57'
Лилль имеет хороший шанс забить.
56'
56'
56'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
56'
Хорошую попытку сделал Пепе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
56'
Лилль начинает контратаку
55'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
55'
55'
54'
54'
54'
54'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
53'
52'
М'Вила Янн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Безумный фол. М'Вила Янн грубо играет против соперника. Пострадал Леау Рафаэл
52'
52'
52'
Сент-Этьен имеет хороший шанс забить.
51'
51'
51'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Судья сигнализирует, что Салиба Вильям из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Леау Рафаэл
50'
Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
49'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
49'
Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
49'
Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
48'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
47'
Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Пепе Николя должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
47'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает пас партнеру.
46'
Суботич Невен ошибается в защите.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
ШАНС! Иконе Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
ШАНС! Иконе Джонатан вышел один-на-один с голкипером...
46'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
45'
Пепе Николя из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
Берич Роберт наказан за толчок Фонте Жозе
44'
43'
43'
42'
42'
Кабелла Реми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
42'
Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
41'
41'
Коне Юссуф наказан за толчок Амума Ромен
41'
40'
40'
Матч возобновлен
39'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
38'
Леау Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Шанс! Габриэль дос Сантос из команды Лилль пробил головой, но мимо
37'
Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
36'
Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
36'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
36'
Леау Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен разыграл угловой с правого угла.
35'
Меньян Майк отбил мяч на угловой после удара Хазри Вахби из штрафной площади.
35'
Меньян Майк не дал случится голу! Берич Роберт должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
35'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
34'
Хорошую попытку сделал Леау Рафаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
34'
М'Вила Янн ошибается в защите.
33'
33'
33'
Бамба Джонатан из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
31'
31'
ШАНС! Берич Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
31'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
29'
Пепе Николя пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
29'
29'
Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
28'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
28'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
27'
26'
Выглядело как неплохой момент. Иконе Джонатан из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
26'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
26'
26'
Пепе Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
25'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
24'
24'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
22'
21'
21'
21'
20'
Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
19'
19'
19'
19'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
17'
17'
17'
16'
Шека из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
16'
15'
Суботич Невен из команды Сент-Этьен играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Леау Рафаэл
13'
13'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
12'
12'
12'
11'
11'
Леау Рафаэл пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан ловит мяч
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Должен был быть гол! Пепе Николя имел отличный шанс, но Рюффье Стефан не дал голу состоятся!
10'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
9'
9'
9'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
9'
Мендес Тьяго из команды Лилль играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
8'
7'
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
6'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
6'
5'
5'
4'
4'
4'
3'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Леау Рафаэл из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
2'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сент-Этьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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