Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 12796
3:2
Конец матча
1:0
13' ГолИсак Александр
20' Желтая карточкаВан де Паверт Тед
2:0
22' ГолИсак Александр
2:1
33' ГолСтральман Барт
3:1
64' ГолЛьюис Фернандо
3:2
70' ПенальтиЭль-Джебли Юссеф
75' Желтая карточкаБаккер Эрик
85' Желтая карточкаВрусай Мариос
90' Желтая карточкаЭль-Джебли Юссеф
90' Желтая карточкаВан Мигем Дарил
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Виллем II вырывает победу
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 12796 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
93'
Исак Александр задерживает мяч рукой
93'
Ван Мигем Дарил получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Рефери не любит споров - именно за это Эль-Джебли Юссеф сейчас получил желтую
93'
Стральман Барт задерживает мяч рукой
92'
Плохо сыграл Саддики Дрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
92'
Бюргзорг Делано мяч отрикошетил от ворот
92'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
92'
Баккер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Azor Matusiwa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Врусай Мариос из команды Виллем II подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Исак Александр из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
89'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
88'
Павлидис Вангелис нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис, обводя своих соперников
88'
87'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Тапия Ренато оказался на газоне.
87'
87'
Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Кроули Дэниэл пострадал.
86'
86'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Тютюарима Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Рефери не любит споров - именно за это Врусай Мариос сейчас получил желтую
85'
Врусай Мариос наказан за толчок Ван де Паверт Тед
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
85'
Врусай Мариос из команды Виллем II подал угловой справа.
84'
Исак Александр из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Судья сигнализирует, что Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
83'
83'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II в офсайде
82'
Анита Вурнон из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Azor Matusiwa
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
80'
79'
Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали
78'
78'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
77'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
77'
77'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
76'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
76'
Штрафной исполнил Врусай Мариос, после его удара Бертрамс Найджел сделал классный сейв. Угловой
75'
Баккер Эрик получил желтую карточку от судьи
75'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
74'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II в офсайде
73'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Анита Вурнон
73'
72'
Анита Вурнон задерживает мяч рукой
72'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
71'
Врусай Мариос мяч отрикошетил от ворот
71'
Azor Matusiwa наказан за толчок Кроули Дэниэл
71'
Тактическая замена. Вет Хавьер уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
70'
Г О О О О Л - Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап забивает с точки!
70'
Льонч Поль получил травму и заменен. Анита Вурнон выходит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
ПЕНАЛЬТИ - Паласиос Диего из команды Виллем II привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф.
69'
68'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Льонч Поль возвращается на поле.
68'
67'
Матч возобновлен
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Льонч Поль получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Врусай Мариос сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Льюис Фернандо изменил счет на табло!
64'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
64'
Врусай Мариос из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
63'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
63'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нарсинх Фюрдьел
62'
Врусай Мариос нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Ван де Паверт Тед ошибается в защите.
62'
61'
61'
Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
59'
59'
59'
58'
58'
Стральман Барт из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Исак Александр пострадал.
57'
57'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
55'
54'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
53'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II направляет мяч в штрафную площадку, но Бертрамс Найджел выбегает и ловит мяч
53'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
51'
51'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
51'
Бауи Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
50'
ШАНС! Исак Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап в офсайде
49'
49'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Данкерлёй Дамил оказался на газоне.
48'
Судья сигнализирует, что Врусай Мариос из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
47'
Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
47'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Паласиос Диего
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Павлидис Вангелис наказан за толчок Овюсу Лерой
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
ШАНС! Исак Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Бертрамс Найджел не удержал его в руках.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
43'
43'
43'
42'
Врусай Мариос из команды Виллем II в офсайде
42'
Судья сигнализирует, что Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Питерс Йорденс
40'
Павлидис Вангелис возвращается на поле.
40'
Ван де Паверт Тед возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Матч возобновлен
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Павлидис Вангелис получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Паверт Тед получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Ван де Паверт Тед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
37'
Эль-Джебли Юссеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
37'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
36'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Тапия Ренато заработал фол
35'
35'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
33'
Эль-Джебли Юссеф сделал результативную передачу.
33'
ГОООООЛ - Стральман Барт Де Графсхап забивает ударом головой
33'
32'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
32'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
31'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Павлидис Вангелис нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
30'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II подал угловой справа.
29'
Кроули Дэниэл мяч отрикошетил от ворот
29'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бертрамс Найджел не дал случится голу! Кроули Дэниэл должен был забивать, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв
29'
ШАНС! Кроули Дэниэл вышел один-на-один с голкипером...
29'
Врусай Мариос разрезает оборону соперника отличным пасом
29'
Врусай Мариос из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
28'
Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Льонч Поль из команды Виллем II играет слишком грубо. Azor Matusiwa оказался на газоне.
27'
26'
26'
26'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
24'
24'
Эль-Джебли Юссеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
24'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Г О О О О Л - Исак Александр первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
22'
Стральман Барт ошибается в защите.
22'
22'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
20'
Судья подбегает и показывает Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап отложенную желтую карточку за фол.
20'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Исак Александр не пострадал и надо продолжать игру!
20'
Кроули Дэниэл возвращается на поле.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Кроули Дэниэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Кроули Дэниэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Хорошую попытку сделал Бюргзорг Делано. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
15'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Вет Хавьер
15'
Исак Александр из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
13'
Павлидис Вангелис сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Исак Александр изменил счет на табло!
13'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
13'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
12'
Azor Matusiwa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
12'
Врусай Мариос мяч отрикошетил от ворот
12'
Отличные скиллы показывает Врусай Мариос, обводя своих соперников
11'
11'
Головой пробил Исак Александр, но голкипер отбил его в поле!
11'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II подал угловой справа.
10'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
10'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
9'
8'
8'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
7'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
6'
6'
6'
5'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
5'
Исак Александр из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
5'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
5'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
4'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
4'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
2'
2'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Итог 2 Нортгемптон 1 Эксетер Сити Итог 1 Маклсфилд 3 Милтон Кинс Донс Итог 2 Порт Вейл 1 Мэнсфилд Итог 2 Карлайл 1 Суиндон Таун Итог 2 Кроули Таун 1 Гримсби Итог 1 Кембридж Юнайтед 1 Олдхэм Атлетик Итог 3 Колчестер 0 Ньюпорт Итог 3 Моркам 0 Форест Грин Итог 0 Стивенэйдж 1 Бёри Итог 4 Челтенем 1 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем Итог 1 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон Итог 0 Брейнтри 4 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит Итог 2 Сэлфорд Сити 0 Солихалл Итог 1 Борэм Вуд 1 Филд Итог 3 Хартлпул 2 Довер Итог 2 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл Итог 2 Барроу 1 Олдершот Итог 2 Честерфилд 3 Истли Итог 2 Гейтсхед 1 Барнет Итог 3 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Телфорд 3 Юнайтед оф Манчестер Итог 1 Честер 1 Лемингтон Итог 4 Херефорд 2 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли Итог 1 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс Итог 2 Саутпорт 3 Бостон Юнайтед Итог 0 Эштон Юнайтед 2 Брэдфорд Парк Итог 3 Чорли 0 Киддерминстер Итог 1 Нанитон 2 Альфретон Итог 0 Йорк Сити 1 Олтринэм
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Истборн 1 Челмсфорд Итог 1 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет Итог 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун Итог 2 Дартфорд 0 Глостер Итог 3 Оксфорд Сити 5 Хэмптон энд Ричмонд Итог 1 Уэлдстон 3 Уэллинг Итог 0 Биллерикей 2 Торкуэй Итог 2 Конкорд Рейнджерс 2 Слауг Итог 0 Хемел Хемпстэд 3 Бат Итог 1 Труро 3 Ист Таррок Юнайтед Итог 2 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
Англия: Первая лига
Итог 1 Уиком 1 Сандерленд Итог 2 Барнсли 0 Аккрингтон Итог 0 Плимут 0 Лутон Таун Итог 2 Уолсолл 0 Флитвуд Таун Итог 2 Уимблдон 0 Донкастер Итог 3 Брэдфорд Сити 1 Питерборо Юнайтед Итог 1 Джиллингем 0 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Сканторп 1 Бристоль Роверс Итог 2 Блэкпул 2 Саутенд Итог 2 Рочдейл 1 Шрусбери Таун Итог 2 Чарльтон 1 Портсмут
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Итог 3 Нью-Йорк Ред Буллз-2 1 Своп Парк Рейнджерс Итог 2 Сент-Луис 1 Инди Илевен 63' 3 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити 20' 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить