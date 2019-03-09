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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12796
Виллем II
3:2
Конец матча
Де Графсхап
0'
1:0
13' Гол
Исак Александр
20' Желтая карточка
Ван де Паверт Тед
2:0
22' Гол
Исак Александр
2:1
33' Гол
Стральман Барт
3:1
64' Гол
Льюис Фернандо
3:2
70' Пенальти
Эль-Джебли Юссеф
75' Желтая карточка
Баккер Эрик
85' Желтая карточка
Врусай Мариос
90' Желтая карточка
Эль-Джебли Юссеф
90' Желтая карточка
Ван Мигем Дарил
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Виллем II вырывает победу
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 12796 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап пасует в штрафную, но Велленройтер Тимон выходит и ловит мяч.
Фол, нарушение
93'
Исак Александр задерживает мяч рукой
Желтая карточка
93'
Ван Мигем Дарил получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
93'
Рефери не любит споров - именно за это Эль-Джебли Юссеф сейчас получил желтую
Фол, нарушение
93'
Стральман Барт задерживает мяч рукой
92'
Плохо сыграл Саддики Дрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
92'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
92'
Бюргзорг Делано мяч отрикошетил от ворот
92'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
92'
Баккер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Azor Matusiwa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Врусай Мариос из команды Виллем II подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Исак Александр из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
89'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
89'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
88'
Павлидис Вангелис нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис, обводя своих соперников
88'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Тапия Ренато оказался на газоне.
87'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
86'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Кроули Дэниэл пострадал.
86'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Тютюарима Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Рефери не любит споров - именно за это Врусай Мариос сейчас получил желтую
Фол, нарушение
85'
Врусай Мариос наказан за толчок Ван де Паверт Тед
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Врусай Мариос из команды Виллем II подал угловой справа.
84'
Исак Александр из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
83'
Виллем II контролирует мяч.
Офсайд
83'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II в офсайде
82'
Анита Вурнон из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
82'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Azor Matusiwa
81'
Виллем II контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
79'
Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали
78'
Де Графсхап контролирует мяч.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
77'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
76'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
76'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
76'
Штрафной исполнил Врусай Мариос, после его удара Бертрамс Найджел сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
75'
Баккер Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
Офсайд
74'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II в офсайде
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Анита Вурнон
73'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
72'
Анита Вурнон задерживает мяч рукой
72'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
71'
Врусай Мариос мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
71'
Azor Matusiwa наказан за толчок Кроули Дэниэл
71'
Тактическая замена. Вет Хавьер уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап забивает с точки!
70'
Льонч Поль получил травму и заменен. Анита Вурнон выходит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ - Паласиос Диего из команды Виллем II привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф.
69'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
68'
Льонч Поль возвращается на поле.
68'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Льонч Поль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Врусай Мариос сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Льюис Фернандо изменил счет на табло!
64'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
64'
Врусай Мариос из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нарсинх Фюрдьел
62'
Врусай Мариос нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Ван де Паверт Тед ошибается в защите.
62'
Де Графсхап контролирует мяч.
61'
Де Графсхап контролирует мяч.
Офсайд
61'
Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
60'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
59'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Стральман Барт из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Исак Александр пострадал.
57'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
57'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
56'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
55'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Виллем II
54'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
53'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II направляет мяч в штрафную площадку, но Бертрамс Найджел выбегает и ловит мяч
53'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Виллем II контролирует мяч.
51'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
51'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
51'
Бауи Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
50'
ШАНС! Исак Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
50'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап в офсайде
49'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Данкерлёй Дамил оказался на газоне.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Врусай Мариос из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
Офсайд
47'
Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Паласиос Диего
46'
Де Графсхап контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
Фол, нарушение
47'
Павлидис Вангелис наказан за толчок Овюсу Лерой
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
ШАНС! Исак Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Бертрамс Найджел не удержал его в руках.
45'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Виллем II
43'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
Офсайд
42'
Врусай Мариос из команды Виллем II в офсайде
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Питерс Йорденс
Травма, повреждение
40'
Павлидис Вангелис возвращается на поле.
Травма, повреждение
40'
Ван де Паверт Тед возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Павлидис Вангелис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Паверт Тед получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Ван де Паверт Тед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
39'
Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
37'
Эль-Джебли Юссеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
37'
Бауи Набиль из команды Де Графсхап отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
35'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Тапия Ренато заработал фол
35'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
35'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
33'
Эль-Джебли Юссеф сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГОООООЛ - Стральман Барт Де Графсхап забивает ударом головой
Угловой
33'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
32'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
30'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Павлидис Вангелис нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
Угловой
30'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II подал угловой справа.
29'
Кроули Дэниэл мяч отрикошетил от ворот
29'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бертрамс Найджел не дал случится голу! Кроули Дэниэл должен был забивать, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв
29'
ШАНС! Кроули Дэниэл вышел один-на-один с голкипером...
29'
Врусай Мариос разрезает оборону соперника отличным пасом
29'
Врусай Мариос из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
28'
Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Льонч Поль из команды Виллем II играет слишком грубо. Azor Matusiwa оказался на газоне.
27'
Де Графсхап контролирует мяч.
26'
Де Графсхап контролирует мяч.
26'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
24'
Эль-Джебли Юссеф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
24'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Виллем II контролирует мяч.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Исак Александр первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
22'
Стральман Барт ошибается в защите.
22'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
20'
Судья подбегает и показывает Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
20'
Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Исак Александр не пострадал и надо продолжать игру!
Травма, повреждение
20'
Кроули Дэниэл возвращается на поле.
20'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Кроули Дэниэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Кроули Дэниэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Хорошую попытку сделал Бюргзорг Делано. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Вет Хавьер
15'
Исак Александр из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
13'
Павлидис Вангелис сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Исак Александр изменил счет на табло!
13'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
13'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
12'
Azor Matusiwa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
12'
Врусай Мариос мяч отрикошетил от ворот
12'
Отличные скиллы показывает Врусай Мариос, обводя своих соперников
11'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
11'
Головой пробил Исак Александр, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
11'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II подал угловой справа.
10'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
10'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Виллем II контролирует мяч.
9'
Де Графсхап контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
8'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Виллем II контролирует мяч.
7'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
6'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
5'
Исак Александр из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
5'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
4'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
2'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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