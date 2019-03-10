Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13954
0:0
Конец матча
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
93'
93'
Эхизибуэ Кингсли делает длинную передачу вперед
92'
92'
Флемминг Зиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
92'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
92'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
Коопмейнерс Теун делает длинную передачу вперед
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
90'
Клемент Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Стенгс Келвин
89'
88'
88'
Коопмейнерс Теун делает длинную передачу вперед
88'
88'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Леманс Клинт
86'
86'
86'
Махер Адам II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
84'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Эхизибуэ Кингсли возвращается на поле.
83'
Матч возобновлен
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
81'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
80'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
80'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Стенгс Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Тил Гуус пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
79'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Коопмейнерс Теун пострадал.
78'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лам Томас
78'
78'
77'
77'
76'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Мидтше Фредрик пострадал.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
75'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Лахман Даррил из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
75'
74'
Коопмейнерс Теун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Хамер Густаво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
74'
Флемминг Зиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
73'
73'
73'
Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Флемминг Зиан
72'
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
71'
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 13954 болельщиков
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Махер Адам II пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
69'
68'
67'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Ван Крой Вито
67'
Стенгс Келвин нанес удар, мяч был парирован, но Ван дер Харт Микки не удержал его в руках.
67'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
65'
65'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
64'
64'
Стенгс Келвин не смог попасть в створ ударом издали
64'
64'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Матс, обводя своих соперников
63'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Свенссон Юнас
63'
62'
62'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
62'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
61'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Идрисси Уссама из штрафной площади.
60'
60'
59'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
58'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
56'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
55'
55'
55'
54'
Махер Адам II наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
54'
53'
Хамер Густаво нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
53'
53'
Элберс Стэнли наказан за толчок Бизот Марко
53'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
52'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
52'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Элберс Стэнли нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
52'
Элберс Стэнли наказан за толчок Бизот Марко
51'
50'
Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
50'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
50'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
49'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
47'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
47'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Стенгс Келвин мяч отрикошетил от ворот
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
44'
44'
Выглядело как неплохой момент. Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
44'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
44'
Оуведжан Томас мяч отрикошетил от ворот
44'
44'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
43'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
43'
42'
42'
41'
41'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
39'
39'
39'
38'
Оуведжан Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Оуведжан Томас пробил со штрафного прямо в стенку
37'
Хамер Густаво наказан за толчок Мидтше Фредрик
36'
36'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
34'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Тай Леннарт оказался на газоне.
34'
34'
34'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
33'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
32'
32'
32'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
29'
29'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
28'
27'
26'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
25'
24'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Паал Кеннет нанес удар издали, а Бизот Марко отбил его обратно в игру!
24'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
23'
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Тил Гуус не смог попасть в створ ударом издали
19'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
19'
19'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
17'
17'
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
17'
Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
16'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
16'
16'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Бизот Марко отбил мяч на угловой после удара Намли Юнес из штрафной площади.
15'
14'
14'
14'
Ван Дёйнен Майк нанес удар головой, но Бизот Марко перевел мяч на угловой!
14'
13'
Тай Леннарт мяч отрикошетил от ворот
13'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
13'
12'
12'
11'
11'
Махер Адам II делает длинную передачу вперед
11'
10'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Элберс Стэнли пострадал.
9'
9'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
7'
6'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
5'
5'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
5'
Элберс Стэнли не смог попасть в створ ударом издали
5'
4'
4'
3'
2'
2'
2'
2'
1'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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