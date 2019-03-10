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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13954
ПЕК Зволле
0:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0' 90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
93'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
93'
Эхизибуэ Кингсли делает длинную передачу вперед
92'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
92'
Флемминг Зиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
92'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
92'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Коопмейнерс Теун делает длинную передачу вперед
90'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
90'
Клемент Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Стенгс Келвин
89'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
88'
Коопмейнерс Теун делает длинную передачу вперед
88'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Леманс Клинт
86'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
86'
Махер Адам II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
84'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
84'
Эхизибуэ Кингсли возвращается на поле.
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
83'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
81'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
80'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
80'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Стенгс Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Тил Гуус пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Угловой
80'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
Фол, нарушение
79'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Коопмейнерс Теун пострадал.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лам Томас
78'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
77'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Мидтше Фредрик пострадал.
75'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
75'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Лахман Даррил из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
Угловой
75'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
74'
Коопмейнерс Теун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Хамер Густаво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
74'
Флемминг Зиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
73'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Флемминг Зиан
72'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
71'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 13954 болельщиков
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Махер Адам II пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
69'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
68'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Ван Крой Вито
67'
Стенгс Келвин нанес удар, мяч был парирован, но Ван дер Харт Микки не удержал его в руках.
67'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
65'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
65'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
64'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
64'
Стенгс Келвин не смог попасть в створ ударом издали
64'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
64'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Матс, обводя своих соперников
Фол, нарушение
63'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Свенссон Юнас
63'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
62'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
62'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
61'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Идрисси Уссама из штрафной площади.
60'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
58'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
55'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
55'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Махер Адам II наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
54'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
53'
Хамер Густаво нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
53'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
53'
Элберс Стэнли наказан за толчок Бизот Марко
53'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
52'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Элберс Стэнли нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
Фол, нарушение
52'
Элберс Стэнли наказан за толчок Бизот Марко
51'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
50'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
50'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
49'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
48'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
Угловой
47'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
47'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
46'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
46'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Стенгс Келвин мяч отрикошетил от ворот
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
44'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Выглядело как неплохой момент. Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Угловой
44'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
44'
Оуведжан Томас мяч отрикошетил от ворот
44'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
44'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
43'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
43'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
41'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
39'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Оуведжан Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Оуведжан Томас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
37'
Хамер Густаво наказан за толчок Мидтше Фредрик
36'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Тай Леннарт оказался на газоне.
34'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
34'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
32'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
32'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
31'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
29'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
26'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Паал Кеннет нанес удар издали, а Бизот Марко отбил его обратно в игру!
24'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
23'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
21'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Тил Гуус не смог попасть в створ ударом издали
19'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
19'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
16'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
16'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
16'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Угловой
15'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
15'
Бизот Марко отбил мяч на угловой после удара Намли Юнес из штрафной площади.
15'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
14'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
14'
Ван Дёйнен Майк нанес удар головой, но Бизот Марко перевел мяч на угловой!
Угловой
14'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
13'
Тай Леннарт мяч отрикошетил от ворот
13'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
13'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
11'
Махер Адам II делает длинную передачу вперед
11'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
10'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Элберс Стэнли пострадал.
9'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
8'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
7'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
7'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
5'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
5'
Элберс Стэнли не смог попасть в створ ударом издали
5'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
4'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
4'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
2'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
2'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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