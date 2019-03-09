  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 10141
Ян
1:1
Конец матча
Дуйсбург
0'
1:0
39' Гол
Hamadi Al Ghaddioui
45' Желтая карточка
Адамян Саргис
65' Желтая карточка
Пентке Филипп
1:1
67' Пенальти
Вольце Кевин
75' Желтая карточка
Соренсен Асгер
80' Желтая карточка
Альбутат Тим
83' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Дуйсбург делает замену. Cauly Oliveira Souza уходит с поля, а Штоппелькамп Мориц выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
81'
Ян делает замену. Maximilian Thalhammer уходит с поля, а Лаис Марк выходит на его замену.
81'
Дуйсбург делает замену. Нильсен Ховард уходит с поля, а Ильюченко Станислав выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Альбутат Тим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Соренсен Асгер получил желтую карточку от судьи
69'
Ян делает замену. Штольце Себастьян уходит с поля, а Jan George выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Вольце Кевин из команды Дуйсбург забивает с точки!
Желтая карточка
65'
Пентке Филипп получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Дуйсбург делает замену. Хаджири Энис уходит с поля, а Vincent Gembalies выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Адамян Саргис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Hamadi Al Ghaddioui бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Марокко: Ботола
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация