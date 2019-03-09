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Дармштадт
3:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
19' Гол
Мелем Марвин
1:1
33' Гол
Mathias Honsak
2:1
41' Гол
Дурсун Сердар
48' Желтая карточка
Дем Янник
59' Желтая карточка
Мефферт Йонас
61' Вторая желтая карточка
Мефферт Йонас
3:1
62' Гол
Франке Марсель
62' Желтая карточка
Ван ден Берг Йоханнес
3:2
65' Гол
Билер Александер
82' Желтая карточка
Шмидт Доминик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Хольштайн Киль делает замену. Валь Хауке уходит с поля, а Бенеш Ласло выходит на его замену.
85'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Хён Иммануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Шмидт Доминик получил желтую карточку от судьи
80'
Хольштайн Киль делает замену. Дем Янник уходит с поля, а Каммербауэр Патрик выходит на его замену.
75'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Сёрен Бертрам выходит на его замену.
75'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Эвина Франк выходит на его замену.
70'
СК Дармштадт делает замену. Кемпе Тобиас уходит с поля, а Штарк Янник выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Билер Александер бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Франке Марсель бьет в цель!
61'
Мефферт Йонас получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
59'
Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Дем Янник получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Дурсун Сердар бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Mathias Honsak бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Мелем Марвин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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