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2:1
Конец матча
1:0
11' ГолEmmanuel Iyoha
26' Желтая карточкаТеструт Паскаль
38' Желтая карточкаКалиг Фабиан
41' Желтая карточкаЦолински Бен
41' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
45' Красная карточкаХюнемайер Уве
51' Желтая карточкаPhilipp Riese
65' Желтая карточкаХохшайдт Ян
69' Желтая карточкаФандрих Клеменс
79' Желтая карточкаШтродьек Кристиан
2:0
81' ГолЦулехнер Филипп
2:1
87' ГолАнтви-Аджей Кристофер
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Антви-Аджей Кристофер бьет в цель!
83'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Назаров Дмитрий II выходит на его замену.
82'
Падерборн делает замену. Михель Свен уходит с поля, а Антви-Аджей Кристофер выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Цулехнер Филипп бьет в цель!
79'
Штродьек Кристиан получил желтую карточку от судьи
70'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Цулехнер Филипп выходит на его замену.
69'
Фандрих Клеменс получил желтую карточку от судьи
67'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Клеман Филипп выходит на его замену.
65'
Хохшайдт Ян получил желтую карточку от судьи
51'
Philipp Riese получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Падерборн делает замену. Kai Proeger уходит с поля, а Штродьек Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Хюнемайер Уве увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
41'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
41'
Цолински Бен получил желтую карточку от судьи
38'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
31'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Какуталуа Малкольм уходит с поля, а Louis Samson выходит на его замену.
26'
Теструт Паскаль получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Эммануил Иоха бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем 19' 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон 19' 0 Брейнтри 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит 19' 0 Сэлфорд Сити 0 Солихалл 18' 0 Борэм Вуд 1 Филд 18' 0 Хартлпул 0 Довер 19' 0 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл 19' 0 Барроу 0 Олдершот 18' 0 Честерфилд 0 Истли 19' 0 Гейтсхед 0 Барнет 16' 2 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
Англия: Национальная лига. Север
18' 0 Телфорд 0 Юнайтед оф Манчестер 18' 0 Честер 0 Лемингтон 17' 0 Херефорд 1 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли 16' 0 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс 16' 1 Саутпорт 0 Бостон Юнайтед 21' 0 Эштон Юнайтед 0 Брэдфорд Парк 16' 1 Чорли 0 Киддерминстер 18' 0 Нанитон 0 Альфретон 17' 0 Йорк Сити 0 Олтринэм
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17' 1 Истборн 0 Челмсфорд 17' 0 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет 15' 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун 18' 0 Дартфорд 0 Глостер 17' 0 Оксфорд Сити 1 Хэмптон энд Ричмонд 17' 1 Уэлдстон 0 Уэллинг 17' 0 Биллерикей 0 Торкуэй 16' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Слауг 18' 0 Хемел Хемпстэд 0 Бат 15' 1 Труро 1 Ист Таррок Юнайтед 17' 1 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
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