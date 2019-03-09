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Эрцгебирге Ауэ
2:1
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
11' Гол
Emmanuel Iyoha
26' Желтая карточка
Теструт Паскаль
38' Желтая карточка
Калиг Фабиан
41' Желтая карточка
Цолински Бен
41' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
45' Красная карточка
Хюнемайер Уве
51' Желтая карточка
Philipp Riese
65' Желтая карточка
Хохшайдт Ян
69' Желтая карточка
Фандрих Клеменс
79' Желтая карточка
Штродьек Кристиан
2:0
81' Гол
Цулехнер Филипп
2:1
87' Гол
Антви-Аджей Кристофер
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Антви-Аджей Кристофер бьет в цель!
83'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Назаров Дмитрий II выходит на его замену.
82'
Падерборн делает замену. Михель Свен уходит с поля, а Антви-Аджей Кристофер выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Цулехнер Филипп бьет в цель!
Желтая карточка
79'
Штродьек Кристиан получил желтую карточку от судьи
70'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Цулехнер Филипп выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Фандрих Клеменс получил желтую карточку от судьи
67'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Клеман Филипп выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Хохшайдт Ян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Philipp Riese получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Падерборн делает замену. Kai Proeger уходит с поля, а Штродьек Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Хюнемайер Уве увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
41'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Цолински Бен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
31'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Какуталуа Малкольм уходит с поля, а Louis Samson выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Теструт Паскаль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Эммануил Иоха бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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