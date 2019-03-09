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Зрители: 50000
Кёльн
5:1
Конец матча
Арминия
0'
1:0
14' Гол
Dominick Drexler
2:0
21' Гол
Теродде Симон
3:0
48' Гол
Кордоба Джон
4:0
69' Гол
Теродде Симон
4:1
71' Гол
Фогльзаммер Андреас
5:1
90' Гол
Теродде Симон
90'+1
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кёльн делает замену. Доминик Дрекслер уходит с поля, а Козьелло Венсан выходит на его замену.
75'
Кёльн делает замену. Хёгер Марко уходит с поля, а Шауб Луис выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
65'
Арминия делает замену. Ябо Рейнольд уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
63'
Кёльн делает замену. Кордоба Джон уходит с поля, а Модест Антони выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
46'
Арминия делает замену. Хартерц Флориан уходит с поля, а Лукоки Андерсон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Доминик Дрекслер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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