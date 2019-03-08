2:0
Конец матча
19' Желтая карточкаКоцке Йонатан
38' Желтая карточкаКоэн Альмог
1:0
42' ПенальтиАндерссон Себастьян
48' Желтая карточкаКраусе Робин
48' Желтая карточкаШмидебах Мануэль
62' Желтая карточкаPaulo Silva
65' Желтая карточкаГогия Акакий
65' Красная карточкаКоэн Альмог
70' Желтая карточкаПрёмель Гриша
75' Вторая желтая карточкаКраусе Робин
78' Желтая карточкаРапп Николай
2:0
79' ГолГогия Акакий
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Гимбер Бенедикт выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Гогия Акакий бьет в цель!
78'
Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
76'
Унион Берлин делает замену. Кроос Феликс уходит с поля, а Цуль Роберт выходит на его замену.
75'
Краусе Робин получает вторую желтую карточку. Удаление.
70'
Прёмель Гриша получил желтую карточку от судьи
68'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
68'
Унион Берлин делает замену. Шмидебах Мануэль уходит с поля, а Рапп Николай выходит на его замену.
65'
УДАЛЕНИЕ! - Коэн Альмог увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
65'
Гогия Акакий получил желтую карточку от судьи
62'
Paulo Silva получил желтую карточку от судьи
61'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
48'
Шмидебах Мануэль получил желтую карточку от судьи
48'
Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян из команды Унион Берлин забивает с точки!
38'
Коэн Альмог получил желтую карточку от судьи
19'
Коцке Йонатан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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