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Унион Берлин
2:0
Конец матча
Ингольштадт
0'
19' Желтая карточка
Коцке Йонатан
38' Желтая карточка
Коэн Альмог
1:0
42' Пенальти
Андерссон Себастьян
48' Желтая карточка
Краусе Робин
48' Желтая карточка
Шмидебах Мануэль
62' Желтая карточка
Paulo Silva
65' Желтая карточка
Гогия Акакий
65' Красная карточка
Коэн Альмог
70' Желтая карточка
Прёмель Гриша
75' Вторая желтая карточка
Краусе Робин
78' Желтая карточка
Рапп Николай
2:0
79' Гол
Гогия Акакий
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Гимбер Бенедикт выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Гогия Акакий бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
76'
Унион Берлин делает замену. Кроос Феликс уходит с поля, а Цуль Роберт выходит на его замену.
75'
Краусе Робин получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
70'
Прёмель Гриша получил желтую карточку от судьи
68'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
68'
Унион Берлин делает замену. Шмидебах Мануэль уходит с поля, а Рапп Николай выходит на его замену.
65'
УДАЛЕНИЕ! - Коэн Альмог увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
65'
Гогия Акакий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Paulo Silva получил желтую карточку от судьи
61'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Шмидебах Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян из команды Унион Берлин забивает с точки!
Желтая карточка
38'
Коэн Альмог получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Коцке Йонатан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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